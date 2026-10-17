Denver Nagetsi su ostali bez važnog igrača sa klupe Džulijana Strotera samo nekoliko dana pred meč sa Oklahomom na početku nove sezone.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Samo šest dana pred početak nove sezone Denver Nagetsi su dobili loše vijesti. Ostali su bez jednog od bitnijih igrača sa klupe pošto će Džulijan Stroter propustiti najmanje šest sedmica. Nedelju dana će proći do početka sezone, ali i pored toga će više od mjesec dana sigurno biti bez svog polivantnog košarkaša trener Dejvid Adelman.

Stroter je povrijeđen na meču sa Los Anđeles Klipersima, Tada je probao da prođe između dva protivnička košarkaša, okliznuo se i pao sam sebi na nogu. Videla se odmah bolna grimasa na licu i iznesen je sa terena. Pogledajte tu situaciju:

Julian Strawther rolls his leg and bends on it, awkwardly, and he is helped off the court with an injury, as Isaiah Jackson, seeing it (with replays) https://t.co/enuMIS8C6h — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)October 15, 2026

Za sada znamo da je istegao ligamente u lijevom kojlenu i jasno je da neće na teren pre decembra. Do tada će drugi igrači poput veterana Demara Derouzana i pojačanja iz Evrolige Alfe Dijaloa morati da popune rupu koja je istala iza njega. Možda neke minute dobije i Trevon Brazile, pik sa ovogodišnjeg drafta.

Bez Džulijana Strotera u timu Nikola Jokić i Denver uspjeli su da u posljednjoj provjeri pred otvaranje sezone sa Oklahomom 23. oktobra savladaju Luku Dončića i Los Anđeles Lejkerse.

Ko je Džulijan Stroter?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Džulijan Stroter je bek koji je igraoi na krilnim pozicijama, a nakon tri godine na Gonzagi izabran je kao 29. pik na draftu, Od tad aje u Denveru i ima ulogu sa klupe. Prošle godine je igrao na 57 utakmica, na 14 je bio starter a za 15 minuta po meču je prosečno davao 7,2 poena i imao 2 skoka i 1,1 asistenciju.

Ove sezone će zaratidit 4.876.000 dolara i nakon toga će postati slobodan agent, što znači da mu je ovo prelomna sezona u karijeri i da mora da se dokaže da bi ga Denver ili neki drugi tim potpisao naredne godine.

(MONDO, N.L.)