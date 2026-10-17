Majkl Bizli i Delonte Vest su završili u ringu i sada su imali boks meč. Kao pobjednik je vrlo brzo izašao viši i teži Bizli, nokautirao je Vesta u prvoj rundi.

Izvor: X/@CourtsideBuzzX/Printscreen

U sudaru bivših NBA igrača Majkl Bizli je u prvoj rundi nokautirao Delontea Vesta! Nije ovo bila prva borba Majkla Bizlija pošto je nedavno imao i MMA meč sa Lensom Stivensonom koji je brzo izgubio.

Borba je održana u Majamiju, a iako su navodno u istoj kategoriji jasno je da je mnogo viši i teži Majkl Bizli bio u prednosti. Mahali su rukama obojica i nisu djelovali previše vični boksu, ali na kraju je nekoliko nasumičnih udaraca Majkla Bizlija pogodilo Delontea Vesta i on je ostao nokautiran na podu. Pogledajte detalje borbe:

MICHAEL BEASLEY JUST KNOCKED OUT DELONTE WEST IN THE BOXING RING! How do they look? https://t.co/rGbPTRjM2w — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX)October 17, 2026

Uspio je i Delonte Vest da pogodi sa nekoliko udaraca rivala, zateturao se jednom prilikom Majkl Bizli, ali nije na kraju uspio mnogo više od toga.

Ko su Majkl Bizli i Delonte Vest?

Obojica su imali sličan put, odlične NBA karijere, odlaske u inostranstvo i probleme van terena. Bizli je igrao kao krilo i krilni centar, bio je drugi pik 2008. godine i jedan od najvećih talenata generacije. Izabran je odmah iza Derika Rouza. Ipak formu sa Kanzasa nigdje nije ponovio pa je tako igrao za Minesotu, Finiks, Hjuston, milvoki, Njujork i Lejkerse. Igrao je u Kini, a van terena je imao mnogo problema.

Delonte Vest je izabran 2004. kao 24. pik i igrao je na mestima pleja i beka. Najvišeje nastupao za Klivlend i Boston, ali i za Dalas, a kasnije nakon karijere je imao mnogo problema sa dugovima, zavisnošću i depresijom. Završio je na ulici u jednom momentu, ali je uspeo da stane na noge.