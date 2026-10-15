Crvena zvezda je na tržištu i traži centra, jedna od opcija bio je Kristijan Koloko koji će po svemu sudeći da nastavi karijeru u Baskoniji.

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Crvena zvezda je na tržištu, traži pojačanje na poziciji centra i jedna od opcija je Kristijan Koloko Tako tvrde i španski mediji koji kažu da će NBA košarkaš ipak da završi u redovima Baskonije koja je užasno započela sezonu. Novi trener Velimir Perasović mogao bi da dobije novo pojačanje odmah.

"Baskoniji je hitno potrebno pojačanje. Koloko je dobio otkaz u Pelikansima i odmah su ga kontaktirali. Klub iz Vitorije pokušava da mu pošalje najbolju moguću ponudu, dok centar prvo želi da vidi da li će mu biti zatvorena sva vrata u NBA ligi", stoji u tekstu portala "El Koreo".

Koloko je navodno bio i na meti Panatinaikosa, mada je teško da bi u timu Željka Obradovića dobio željenu minutažu. Uostalom, to bi bio i glavni razlog za prelazak "preko okeana", minutaža i šansa. Zvezda takođe traži centra, Baskonija takođe, ali ima i još nekoliko evroligaških timova koji prate "petice". Među njima je i Fenerbahče...

Ko je Kristijan Koloko?

Vidi opis Baskonija krade pojačanje Crvenoj zvezdi Kristijan Koloko Kristijan Koloko Kristijan Koloko Kristijan Koloko Kristijan Koloko Kristijan Koloko Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Peter Foley/EPA Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ERIK S. LESSER/EPA Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ERIK S. LESSER/EPA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ERIK S. LESSER/EPA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA Br. slika: 7 7 / 7

Kristijan Koloko (26 godina, 211 centimetara) je kamerunski košarkaš koji je studirao početkom decenije na koledžu Arizona i u tom periodu bio najbolji defanzivac Pac-12 konferencije. U NBA je ušao 2022. godine kao 33. pik kada su ga odabrali Toronto Reptorsi i sigurno je da bi mu se karijera bolje odvijala da nije bilo zdravstvenih problema.

U aprilu 2023. godine dijagnostikovan mu je problem sa krvnim ugrušcima, zbog čega je morao da pauzira i na kraju je otpušten iz Toronta u januaru 2024. godine. Nakon dobijanja medicinske dozvole za povratak košarci, potpisao je za Los Anđeles Lejkerse pred sezonu 2024/25.

Prošle sezone nastupao je na osnovu kraćih i "dvosmjernih" ugovora za nekoliko ekipa, Memfis Grizlise, Atlanta Houkse, kao i za ekipe u razvojnoj ligi. Nedavno, u oktobru 2026. godine, bio je na probnom ugovoru sa Nju Orleans Pelikansima, ali je otpušten. Sada djeluje sve izvjesnije da će nastaviti u Evropi.