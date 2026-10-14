Hapoel je bio bolji od Bešiktaša u petom kolu Evrolige.

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Hapoel je na domaćem terenu pobijedio Bešiktaš 100:82, tim Dušana Alimpijevića, u petom kolu Evrolige. Meč je prelomljen u trećoj četvrtini, kad je domaćin slavio čak 32:16 i tursku ekipu ostavio bez ikakvih šansi da se vrati u meč.

Tim Dušana Alimpijevića nesumnjivo je koštao loš šut za tri poena, pa iako je bio bolji u skoku i asistencijama, to nije bilo dovoljno za senzaciju u Sofiji. Najbolji u timu pobjednika bio je Elajdža Brajant sa 16 poena, a isto toliko imao je i Vasilije Micić, dok su Blejkni, Ledej i Kofi imali po 15. Na drugoj strani je Ante Žižić ostao na korak od dabl-dabl učinka, imao je 17 poena i devet skokova, dok je Omorui susret završio sa 12 poena, a Gabrijel sa 10.

Najveća razlika napravljena je u trećoj dionici, koju je Hapoel osvojio 32:16. Nešto više od tri minuta do kraja trećeg kvartala domaćin je vezao seriju 17:1. Ona je počela trojkom Blejknija, potom je Elajdža Brajant poentirao sa linije penala, pa je do poena došao Vasilije Micić i sve to bilo je dovoljno da Hapoel ima velikih "plus" 20 pred posljednjih 10 minuta igre (75:55).

Tim Dušana Alimpijevića je u nastavku pokušavao da smanji zaostatak. Dvije trojke na startu posljednjih 10 minuta pomogle su, ali nisu bile dovoljne. Omorui je započeo mini-seriju od 6:0 svog tima, pa je Bešiktaš stigao na 82:67, ali je igra u nastavku bila toliko agresivna da se do poena dolazilo uglavnom sa linije penala. Tek u finišu meča smo vidjeli nešto razigraniji tim, ali je tad Hapoel već imao ogromnu razliku i bio je na korak od treće pobjede u elitnom takmičenju.

(MONDO)