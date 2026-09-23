Čima Moneke proglašen 50. najboljim igračem Evrolige na listi Eurohupsa, što mu nije prijalo, a njegov komentar izazvao je pažnju javnosti.
Krilni košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke proglašen je za 50. igrača Evrolige u izboru specijalizovanog portala "Eurohups", koji je birao Top 50 košarkaša najjačeg takmičenja. Nije mu to prijalo, što se moglo vidjeti i po njegovom komentaru na tu vijest. Nigerijac je napisao "Europoops", uvredljivo ubacivši u ime portala englesku riječ "Poop" ("Izmet").
Košarkaš Zvezde Džordan Nvora takođe je uvršten u tu listu, na 44. mjesto, i ni njemu se to nije svidjelo. "Nisam znao da Eurohups ovako provocira", napisao je Nigerijac.Izvor: Instagram
Tu je i Džered Batler, najbolji igrač Zvezde koji je ocijenjen kao 39. igrač na Eurohupsovoj listi.
Crvena zvezda počinje evroligašku sezonu u četvrtak utakmicom protiv Žalgirisa i cijeli tim, a posebno Batler, Nvora i Moneke kao lideri, imaće zadatak da se iskupe za katastrofalan kraj prošle sezone, u kojem su igrali jako loše u svim takmičenjima.
Ova lista je naljutila Monekea: Milutinov u Top 10
Čima Moneke posljednji na listi Eurohupsa: Zamjerio jer su ga proglasili 50. igračem Evrolige
"Eurohups" je u osvit nove sezone objavio listu najboljih igrača Evrope, prema kojoj je najbolji Bugarin iz Olimpijakosa Saša Vezenkov, a visoko sedmo mjesto zauzima srpski centar Olimpijakosa Nikola Milutinov. Od igrača "vječitih" rivala, plejmejker Partizana Karlik Džouns zauzima 19. mjesto.
- Saša Vezenkov (Olimpijakos)
- Kendrik Nan (Panatinaikos)
- Evan Furnije (Olimpijakos)
- Najdžel Hejs-Dejvis (Panatinaikos)
- Žan Montero (Olimpijakos)
- Majk Džejms (Efes)
- Nikola Milutinov (Olimpijakos)
- Silvan Fransisko (Panatinaikos)
- Tejlen Horton-Taker (Fenerbahče)
- Valter "Edi" Tavares (Real Madrid)
- Ilajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv)
- Jonas Valančjunas (Žalgiris)
- Vejd Boldvin (Fenerbahče)
- Geršon Jabusele (Panatinaikos)
- Fakundo Kampaco (Real Madrid)
- Kevin Panter (Barselona)
- Tajler Dorsi (Olimpijakos)
- Timote Luvavu (Real Madrid)
- Karlik Džouns (Partizan)
- Nadir Hifi (Pariz)
- Mouzes Rajt (Armani)
- Šejn Larkin (Fenerbahče)
- Isak Bonga (Panatinaikos)
- Dario Šarić (Anadolu Efes)
- Danijel Oturu (Hapoel Tel Aviv)
- Ti-Džej Šorts (Valensija)
- Kodi Miler-Mekintajer (Olimpijakos)
- Karsen Edvards (Žalgiris)
- Džanan Musa (Dubai)
- Mfiondu Kabengele (Dubai)
- Tornike Šengelija (Dubai)
- Tajris Martin (Barselona)
- Kameron Tejlor (Valensija)
- Branku Badio (Panatinaikos)
- Matijas Lesor (Panatinaikos)
- Alek Piters (Armani)
- Zek Ledej (Hapoel Tel Aviv)
- Mekinli Rajt (Dubai)
- Džered Batler (Crvena zvezda)
- Armoni Bruks (Valensija)
- Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv)
- Ti-Džej Voren (Pariz)
- Džejlen Hoard (Makabi Tel Aviv)
- Džordan Nvora (Crvena zvezda)
- Devon Hol (Armani)
- Eli Okobo (Dubai)
- Šejvon Šilds (Fenerbahče)
- Džordan Lojd (Efes)
- Trent Forest (Fenerbahče)
- Čima Moneke (Crvena zvezda)