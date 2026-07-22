Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović poslao je misterioznu poruku na društvenim mrežama

Izvor: Screenshot/Euronews

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović oglasio se na Tviteru. Poruka koja ima crno-bijele emotikone jedino ukazuje da je posvećena crno-bijelom valjku.

„Ponekad se najvažniji posao obavlja daleko od reflektora“, napisao je Ostoja Mijailović i uz poruku dodao peščani sat i crno-bijele boje.

Vidi opis "Daleko od reflektora": Ostoja Mijailović zaintrigirao navijače Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Vrlo je moguće da se poruka odnosi na pojačanja u Partizanu, s obzirom na to da crno-bijeli nemaju veliki broj novajlija u timu, dok su se odlasci samo nizali.

Partizan su napustili:

Dvejn Vašington (Bajern)

Sterling Braun (Žalgiris)

Nik Kalates (PAOK)

Isak Bonga (Panatinaikos)

Dilan Osetkovski (Valensija)

Šejk Milton (bez kluba)

Aleksa Radanov (bez kluba)

Bruno Fernando (Efes)

Aleksej Pokuševski (bez kluba)

Uprkos brojnim odlascima, Partizan je uspio da sačuva okosnicu tima. Prije svega Karlika Džounsa, čiji je ostanak bio prioritet još tokom sezone. U ekipi ostaju i Mario Nakić, Arijan Lakić, dok je ugovor produžen Vanji Marinkoviću. U Humskoj ostaju i Tonje Džekiri i Žofri Lovernj.

Posebna priča je Džabari Parker, koji je i dalje zvanično igrač Partizana, iako je drugi dio prošle sezone proveo na pozajmici u Huventudu i želi da ostane u španskom klubu.

Istovremeno, spominje se i odlazak još jednog domaćeg igrača, Mitra Bošnjakovića. Kada je riječ o pojačanjima za koja se tvrdi da su gotovo završena, Nikola Tanasković bi trebalo da se vrati u Humsku iz Budućnosti.

Navodi se i da su za Partizan već potpisali Derik Vilis i Kajl Olman, dok je Kevarijus Hejs i zvanično član kluba.