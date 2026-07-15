NBA Evropa nastavlja da pregovara sa zainteresovani investitorima i klubovima, a prema riječima komesara Adama Silvera, sve ide po planu.

Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu zakazano je za 19. jul, a jednog učesnika smo već dobili. Španija će u utakmici za trofej igrati protiv boljeg iz meča Engleska-Argentina, a osim o fudbalu, u Njujorku će se pričati i o košarci. O čemu se radi?

Adam Silver i njegovi saradnici će tokom najvažnije utakmice razgovarati sa zainteresovanima za investiranje u ligu čiji je početak zakazan za oktobar 2027.

"Sve se odvija onako kako smo očekivali. Mark Tejtum nadgleda proces. Imali smo ogromno interesovanje iz više gradova u Evropi, uključujući i gradove od kojih nismo tražili ponude. I danas smo razgovarali sa našim odborom i u procesu smo finalizacije tih ponuda za početnu grupu gradova. Mnogi ljudi koji su uključeni u ponude, evropski lideri, biće u Njujorku na finalu Svjetskog prvenstva u nedjelju. Dakle, Mark i ja ćemo prisustvovati nekoliko sastanaka sa njima", rekao je komesar NBA lige Adam Silver i dodao:

"Nadamo se da ćemo zaključiti neke od tih dogovora u narednih nekoliko sedmica, a zatim ćemo sve objaviti. Veoma sam zadovoljan interesovanjem širom Evrope."

Ideja o novom takmičenju je prvi put predstavljena 2025 Projekat je navodno izazvao značajno interesovanje, stiglo je više od 120 ponuda investitora, a on početka je bio plan da se NBA Evropa fokusira na 12 gradova.

Ono što se za sada zna o formatu je da će liga uključivati 12 stalnih timova i četiri sezonska kvalifikanta iz domaćih liga i FIBA takmičenja.

Ništa od saradnje sa Evroligom

Iako se spominjala potencijalna saradnja NBA Evrope i Evrolige, za sada nije jasno kako bi do toga moglo da dođe. NBA i FIBA nastavljaju da rade na velikom projektu i formiranju novog takmičenja od sezone 2027/28, a iako je mnogo toga u magli, neke stvari su već poznate.

NBA je već razgovarala sa svim klubovima koji učestvuju u Ligi šampiona u sezoni 2026/27. Izvršni direktor Patrik Komninos obavijestio je timove da će se finalisti trećeg po jačini evropskog takmičenja plasirati u prvu sezonu nove lige.

Kako nisu uspjeli da privole neke od evroligaša da pređu u njihov tabor, očekuje se da bude od odstupanja od prvobitnog plana. Među potencijalnim gradovima domaćinima su Milano, Rim, London, Mančester, Pariz, Berlin. Odustalo od tržišta Turske i Grčke, dok Beograd nije ni bio u planu.

: