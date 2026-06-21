U posljednjoj utakmici Svetislava Pešića u karijeri, Bajern doživio bolan poraz od Albe u "majstorici" njemačkog plej-ofa

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Košarkaši Bajerna izgubili su u finalu njemačkog plej-ofa od Albe, novog šampiona - 81:84 (25:20, 22:7, 19:26, 15:31). Šok-preokretom u posljednjoj utakmici serije, novi prvak je iznenadio branioca titule i trenera Svetislava Pešića (76), koji je doživio poraz u svojoj posljednjoj utakmici u karijeri.

Popularni "Kari", prvak Evrolige sa Barselonom 2003. šampion Evrope sa Njemačkom 1993. i SR Jugoslavijom 2001, kao i prvak svijeta sa SR Jugoslavijom 2002, tako je okončao svoju veliku karijeru - jednu od najznačajnijih u istoriji evropske košarke.

Pešićev tim imao je prednost 50:30 i 52:32 početkom treće četvrtine, ali nije uspio da je izdrži pred furioznim naletom "albatrosa". Najbolji igrači tima iz Berlina bili su precizni bek Jonas Matisek sa 18 poena (6/7 za tri) i krilni centar Džastin Bin sa takođe 18 (12 skokova). Uz njih se u napadu istakao i krilni košarkaš Malte Delou sa 14 poena (4/7 za tri). Takođe, jako važnu ulogu u pobjedničkom timu imao je iskusni plejmejker sa Islanda Martin Hermanson sa sedam poena i osam asistencija.

Pešić im donio prve četiri titule

U Bajernu je Andreas Obst ubacio 24 poena, ali mu je za to bilo potrebno previše šuteva, čak 21, od čega je trojke šutirao 4/14. Srpski košarkaš Vladimir Lučić je postigao 10.

Alba je prekinula dvogodišnju vladavinu Bajerna i prvi put od 2022. postala prvak. Sada je sa 12 šampionskih pehara na vječnoj listi šampiona košarkaške Bundeslige za korak bliža rekorderu Bajeru iz Leverkuzena, koji ima 14 titula, od čega je posljednja osvojena 1996. Godinu poslije toga, baš pod Pešićevim vođstvom, Alba je osvojila svoju prvu titulu, a donio joj je još tri u naredne tri sezone.