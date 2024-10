Miodrag Ražnatović ističe da nije u lošim odnosima sa Partizanom.

Izvor: RTS/Screenshot

Poznati košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović gostujući u "Beogradskoj hronici" govorio je o brojnim košarkaškim temama, ali između ostalog i o svojim odnosima sa Partizanom. Prošle sezone kada je posredovao u transferu Jama Madara iz Partizana u Fenerbahče ti odnosi su se pokvarili, ali on sada ističe da on lično nikada nije imao ništa loše prema Partizanu. Naglasio je da uvek radi u interesu igrača i da pre svega poštuje želje svojih košarkaša, pa i po cenu da on bude na gubitku.

"Ja nisam nijednog trenutka bio u lošim odnosima, ljudi su se jednostavno našli povređeni nekim mojim potezima iako su ti potezi bili krajjnje iskreni i u funkciji interesa igrača. Bili su ljuti jednu godinu, više nosi i sve se nastavilo kao što je bilo", rekao je on.

Prošle sezone je Partizan bio jako ljut posle odlaska Madara u Fenerbahče, a kada je u pitanju sam Ražnatović on je doživeo i neke lične neprijatnosti vezane za stan i zgradu u kojoj živi. Navijači Partizana su tada pisali grafite na ulazu, a sada je na pitanje kako to on brani interese svojih igrača rekao:

"U zavisnosti od toga šta je interes igrača. Naravno to radimo u dogovoru sa igračima, ja sam više puta naglasio da mi postojimo zbog igrača. Ako je nešto interes igrača ili njegova želja agent to mora da uradi bez obzira kakvu cenu mora da plati. Prošle godine je agent dobio grafite na zgradi u Strahinjića Bana i da nije mogao da dođe na utakmice Partizana, ali to je bio interes igrača i ta cena se sa moje strane plati sa osmehom", završio je Ražnatović.