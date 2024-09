Ej Džej Grifin neće više igrati košarku, već će biti sveštenik.

Izvor: x/printscreen

Sve je šokirala vest o dome da je Ej Džej Grifin spreman da raskine ugovor sa Hjuston Rokitsima i završi NBA karijeru sa 21 godinom. Mladi košarkaš koji je nakon koledža draftovan od strane Atlante i odigrao je dve sezone sa Bogdanom Bogdanovićem u timu. Sada je otkrio zašto je raskinuo ugovor sa Hjustonom i odrekao se NBA miliona - zbog Boga! Grifin želi da postane sveštenik!

"Odrekao sam se košarke da bih pratio Isusa. Znam da u očima mnogih ljudi to deluje kao gubitak. Ali ja samo hoću da vam objasnim koliko sam zaista uzbuđen što mogu istinski da služim Bogu, sa potpunim pristankom. Osečam se kao da mi odustajanje od košarke omogućava da potpuno uđem u sveštenički posao i zaista služim Gospodu celim srcem, da mu posvetim sve svoje vreme. Zato sam uzbuđen da vidim gde će me ovo odvesti. Kada je to rečeo želim i da objasnim kako sam došao do ovoga. Počelo je 2020. godine kada sam se potpuno predao Hristu. Tada sam ga potpuno prihvatio, on me je našao", rekao je Ej Džej Grifin

Sada već bivši košarkaš je na 92 NBA meča u prve dve sezone imao 7,5 poena i 1,9 skokova po meču. Bio je 16. pik 2021. godine, ali nikada nije opravdao poverenje Hoksa u njega. Studirao je na Djuku jednu godinu, a u NBA karijeri je zaradio 9.000.000 dolara. Dolazi iz košarkaške porodice pošto je njegov otac Adrijan Grifit bivši NBA igrač, ali i prošlogodišnji trener Milvoki Baksa.