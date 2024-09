Bogdan je dao nadu da Svetislav Pešić ostaje!

Gostujući u magazinu "Oko" kapiten nacionalnog tima Srbije Bogdan Bogdanović između ostalog dotakao se i situacije sa selektorom Svetislavom Pešićem. Trofejni i iskusni stručnjak nedavno je objavio da neće više voditi naš nacionalni tim, tj, preciznije da mu je istekao ugovor.

Na pitanje novinara Gorislava Papića da li bi reprezentativci voljeli da Svetislav Pešić ostane na čelu tima Bogdanović je bio jasan, ali je takođe istakao da igrači ne vjeruju Pešiću!

"Naravno da bi voljeli. Mi smo već komentarisali to i ja mu ne vjerujem! Mislim da će on ostati! Znajući ga,. znajući koliko smo se približili. Koliko smo i vreemena uložili da napravimo pobjedničku atmosferu, taj kult. Nadamo se i mi da će ostati selektor", rekao je on.

Bilo je riječi i o Indijanapolisu 2002:"Siguran sam da je cijela Srbija to pratila i to je po meni neko naše najbolje prvenstvo u košarci. Koga sam pratio? Sve! Jarića, Bodirogu, Peđu, Gurketa... Sve igrače koji su doprinijeli tom rezultatu. Nekako se i tada vidjela ta hemija, to drugarstvo."

Kao i o samom Pešiću: "On ima neku nenormalnu energiju, ne odustaje, uporan je. Mi kada pričamo, možda se mi tu bunimo, ali kada dođemo u sobi porazgovaramo shvatimo da je bio u pravu. On ima dokazano ikustsvo,. Što on kaže: Nije važno da ga imaš, važno je da znaš da ga koristiš".