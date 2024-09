Bogdan Bogdanović je ostao oduševljen potezom saigrača iz nacionalnog tima Nikole Jokića koji ga je pozvao da se druže u Somboru na hipodromu.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/RTS/Screenshot

Bogdan Bogdanović je gostujući u magazinu "Oko" govorio o reprezentaciji Srbije, slavlju posle osvojene bronze na Olimpijskim igrama, kao i o samom osjećaju igranja za nacionalni tim. Tema je bio i Nikola Jokić, a između ostalog i posjeta Bogdanovića Somboru. Iskusni bek je otišao i na hipodrom, pa je kao i Eron Gordon i brojni Nikolini saigrači ranije mogao da se uvjeri koliko zapravo Jokić voli konje i konjički sport, Kako kaže i da nije kapiten nacionalnog tima otišao bi do Sombora!

"I da nisam bio kapiten bio bih tamo! To je jedno fenomenalno mjesto, podsjeća me na način na koji su moji roditelji odrastali. Ja kada sam vidio da na toj trci toliko mirnih ljudi sjedi i prate svaki korak. Tek Nikola koliko se razumije kakav je kas konju, koliko treba da začepe uši, to je stvarno zanimljivo", rekao je Bogdanović.

Što se samog Jokića tiče za njega ističe da je uvijek pozitivan i spreman za šalu, a posebno je kada je timski duh i kapitenski posao pohvalio drugog centra nacionalnog tima Nikolu Milutinova.

"Uvijek je pozitivan, momak koji uvijek tu sluša, sluša, pa baci neku šalu. Dobar je, ali moramo i Milutinova da pohvalimo. On je bio taj kapiten iza kapitena. Milutinov je stvarno odrađivao tu neke poslove. Mi smo tu drugari, ni ne gledamo to tako. Ovi što nemaju određene te uloge, podrede se ekipi i urade šta treba", rekao je Bogdanović

PARTIZAN I ŽELJKO? TEŠKO MI JE DA PRATIM, ALI...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kad je upitan za sastave Partizana i Crvene zvezde u narednoj sezoni istakao je da mu je teško da prati mečeve Evrolige zbog razlike u vremenskoj zoni, ali je siguran da uz znanje Željka Obradovića tim crno-bijelih može da ostvari svoje ciljeve. Što se Crvene zvezde tiče, velika je prednost uigranost ekipe.

"Iskreno nemam toliko vremena da pratim zbog razlike u vremenskoj zoni. Kad stignem ispratim, upućen sam u igrače koje je ekipa dovela. Željko Obradović je iskusan trener i on će to čini mi se uspjeti da posloži", rekao je on, pa se osvrnuo i na Crvenu zvezdu: "To će samo da oteža Partizanu, oni svi donose neko iskustvo, već dosta njih je igralo tu. Znaju kako je igrati ABA ligu i Evroligu."