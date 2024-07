Nevjerovatna partija košarkašE koji će u narednoj sezoni igrati za Partizan, Karlika Džounsa.

Izvor: Youtube/Ripple [US]/printscreen

Reprezentacija Južnog Sudana bila je veoma blizu senzacije, možda bi čak pobijedila SAD u pripremnom meču pred Olimpijske igre da nije bilo sudijskih previda u posljednjem napadu na utakmici. Ovako je Lebron Džejms postigao poene za pobjedu (101:100), pa je "poništena" impresivna partija Karlika Džounsa koji će u narednoj sezoni nositi dres Partizana.

Sjajni bek reprezentacije Južnog Sudana kojeg smo upoznali tokom Svjetskog prvenstva u Manili ostvario je tripl-dabl protiv Amerikanaca, a brojni izvori na itnernetu navode da je to prvi takav učinak protiv američke reprezentacije. Džouns je meč završio sa 15 postignutih poena, 11 skokova i 11 asistencija - što pokazuje da bi mogao da bude kapitalno pojačanje crno-bijelih pred novu sezonu u Evroligi. Pogledajte kako je on to radio:

Karlik Džouns je rođen u Sinsinatiju, ali zbog svog porekla igra za reprezentaciju Južnog Sudana. Prethodne jeseni bio je jedno od najprijatnijih iznenađenja na Mundobasketu koji se igrao na Filipinima, a jedini loš meč odigrao je protiv Srbije. Ovog ljeta se očekuje da nacionalni tim povede do uspjeha na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje će Južni Sudan biti u grupi sa Srbijom, SAD i Portorikom.

Što se tiče klupske karijere, Džouns je 2021. godine pokušao da stigne do NBA lige, ali nije izabran na draftu. Nastupao je za Teksasa Legends u Razvojnoj ligi, zatim za Dalas Maverikse, Denver Nagetse, Čikago Bulse i njihov razvojni tim, prije odlaska u Kinu. Tokom karijere je odigrao tek 12 mečeva u NBA, a u Partizanu će prvi put igrati evropsku košarku.