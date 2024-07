"Mislim da je klub napravio dobar posao što je tokom prošle sezone počeo da razgovara sa nekim igračima"

Nakon što je objavljen raspored i kalendar ABA lige, košarkaši Budućnost Volija su saznali i imena rivala u Evrokupu za narednu sezonu. Podgoričani će igrati u grupi A grupi A sa Hapoel Tel Avivom, Gran Kanarijom, Huventudom, Ulmom, Trentom, Bešiktašem, Bahčešehirom, BC Volvsima i Treflom iz Sopota.

Još prije žrijeba se znalo da će se Dejan Radonjić, bivši igrač i treneć “plavih”, vratiti u "Moraču" sa svojim Bahčešekirom, zajednom sa reprezentativcem Markom Simonovićem, a da će rival iz Turske biti i i istanbulski Bešiktaš, kojeg vodi srpski trener Dušan Alimpijević i za koji igra nekadašnji crnogorski reprezentativac Derik Nidam, bivši plej Mornara. Znalo se i i da će rivali biti stari znanci Podgoričana - italijanski Trento i njemački Ulm, te da će prvi put u Podgorici gostovati Volvsi, mladi litvanski klub koji postoji tek dvije godine i koji predvodi nekadašnji reprezentativac Litvanije Rimantis Kaukenas. Žrijebom su u grupu Podgoričana stigli i “crna beštija” Gran Kanarija (skor 10-2 u korist španskog tima), Huventud, Hapoel Tel Aviv, te poljski Trefl iz Sopota, novajlija u Evrokupu, na čijoj klupi sjedi nekadašnji hrvatski reprezentativac Žan Tabak, piše Pobjeda.

Mislim da je Evrokup mnogo jači nego prošle sezone. Neki timovi će baš otvoreno da idu na plasman u Evroligu, imaju velika očekivanja i ambicije. Ali, i mi, kao i uvijek, imao svoje ambicije. Mislim da su grupe jednako teške i jake, svi protivnici su, više-manje, odlične ekipe, a neke su mnogo jače nego prošle sezone, Čeka nas, sigurno, težak zadatak, ali i mi imako svoje ciljeve i računice, i jedva čekamo da počne takmičenje – kaže za Pobjedu Andrej Žakelj, trener „plavih“.

Budućnost je prošle godina najavljavala pohod do polufinala, ali na kraju nije uspjela ni plej-of da izbori, jer je bila sedma u grupi. Zato će u novu evropsku sezonu ući opreznije sa najavama. Grupna faza Evrokupa počinje 24. septembra i trajaće do 4. februara. Po dvije prvoplasirane ekipe iz dvije grupe direktno će u četvrtfinale, dok će timovi koji zauzmu od 3. do 6. mjesta igrati osminu finala.

Ja mislim da treba da idemo korak po korak. Puno je faktora koji mogu da poremete planove, sezonu, igru, ali ne želim o tome da razmišljam. Moramo da brinemo o sebi. Ponavljam, mislim da je ove sezone teže napraviti neki rezultat nego prošle godine. Međutim, to ne znači da ćemo mi da odustanemo ili da ne želimo, naprotiv. Želimo da pokažemo da smo jedan od boljih timova u Evrokupu, da ćemo se truditi da opet igramo lijepu i dobru košarku. Naravno, prvi cilj je da prođemo grupu, a onda idemo dalje – dodaje Žakelj.

Na pitanje ko su favoriti u novoj sezoni Evrokupa, slovenački stručnjak je odgovorio:

I po budžetu i timu koji ima, mislim da je Valensija prvi favorit takmičenja. Koliko znam, Hapoel Tel Aviv i Hapoel Jerusalim imaju veće budžete, ciljaju plasman u Evroligu. Bešiktaš je napravio baš jak tim, a i Bahčešehir ima visoke ambicije i veliki budžet. Što se naš tiče, mi ćemo da probamo da doguramo što dalje, da prvo u grupi budemo što bolje plasirani, a onda ćemo da vidimo za dalje. Teško je sad nešto prognozirati, pošto ni naš, niti ostali timovi nijesu kompletirani.

U dosadašnjem toku prelaznog roka, Budućnost je produžila ugovore sa oba plejmejkera, Mekinlijem Rajtom i Jogijem Ferelom, te sa sjajnim šuterom Flečerom Megijem.

Mislim da je klub napravio dobar posao što je tokom prošle sezone počeo da razgovara sa nekim igračima, za koje smo mi smatrali da su dobri za nas i da treba da se radi na tome da se produži saradnja. Klub je baš dobro reagovao, što je rezultirali produženjem ugovora sa Ferelom i Rajtom, jer smo željeli da ih zadržimo.

Budućnost je za sada dovela novopečenog crnogorskog reprezentativca, mladog Đorđija Jovanovića, a stigao je i američki bek šuter Rašid Sulejmon.

Htjeli smo da se pojačamo da poziciji „dva“!, i uspjeli smo u tome, jer nam je Sulejmon bio prvi izbor. Doveli smo i Jovanovića, koji domaći igrač mlađe generacije koji će dobiti priliku da pokaže svoje kvalitete. Posao oko sklapanja rostera nije završen, ali to što smo uradili smo napravili dosta brzo i dobro.

Pod ugovorom su Andrija Slavković, Đorđije Jovanović i Nikola Tanasković, realno je da ostane i Kenan Kamenjaš (on je pod ugovorom sa SC Derbijem). Sigurno su otišli Brendon Pol, Alerik Frimen, Marko Jagodić-Kuridža i Marvin Džons.

Tražimo „četvorku“ i „peticu“, dakle još dva-tri igrača. Razgovaramo i sa domaćim igračima, vidjećemo kako će sve to na kraju da bude.

Ostaje još uvijek dilema oko Joana Makundua, atraktivnog francuskog krilnog centra.

Makundu ima ugovor sa Monakom, on ostaje jedna od opcija. Da li će to moći da se realizuje, to ćemo da vidimo u narednim danima ili nedjeljama, jer to, više-manje, zavisi od njegovog ugovora sa Monakom, a mi imamo i neke druge opcije, tako da će u narednom periodu biti još akcija na tom polju – zaključio je Žakelj.

Niko od domaćih igrača nije otpisan

Ugovori su istekli i domaćim igračima, kapitenu Petru Popoviću, Vladimiru Mihailoviću i Aleksi Iliću.

Razgovaramo sa svima. Nijesmo otpisali nijednog domaćeg igrača. A ko će da ostane sa nama, to ćemo da vidimo – zagonetan je ostao Andrej Žakelj.