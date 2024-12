Američki teniser Dženson Bruksbi podijelio je sa svijetom svoju borbu sa autizmom.

Dženson Bruksbi (24) bio je jedna od novih nada svjetskog tenisa kada je došao do 33. mjesta na ATP listi. Uzeo je i set Novaku Đokoviću na US openu, srpski as ga je javno pohvalio i svi su čekali da se nastavi njegov uspon. Ali, do toga nije došlo. Povrede, operacije i suspenzija bili su glavni razlozi za sve to.

Međutim, ono što niko nije znao o njemu jeste da ima autizam. Njegova inspirativna priča i borba izazvala je veliku pažnju. Dobio je mnoštvo poruka podrške kada je odlučio da o tome javno govori. "Nisam htio da pričam o tome, čuvao sam za sebe, lična je stvar i nisam htio da govorim javno. Ali, shvatio sam da je vrijeme da o tome govorim", rekao je Bruksbi u intervjuu za "AP".

Šta su simptomi autizma? Prema zvaničnim informacijama neki od znakova koji mogu da ukažu na autizam kod djece jesu teškoće u govoru, neobični govorni šabloni, poteškoće u spavanju, hiperaktivnost, impulsivnost, agresija... Djeca sa autizmom često znaju burno da reaguju recimo na buku, a da se dogodi da nemaju reakciju i da ne plaču kada padnu.

Autizam je znatno češći kod dječaka nego djevojčica. Jasan uzrok za nastanak ovog poremećaja nije poznat, ali je u pitanju grupa srodnih poremećaja sa mnogo različitih uzroka. U najvećem broju se najvjerovatnije radi o kombinaciji genetskih faktora rizika sa faktorima rizika iz okruženja. Specifičan gen ili geni još uvijek nisu potvrđeni. Dijagnoza ovog poremećaja moguća je tek oko drugog ili trećeg rođendana. Tim za dijagnozu ovog poremećaja čine dječiji psihijatar, pedijatar, neurolog, psiholog i defektolog-logoped.

"Išao sam na terapije da bih naučio da pričam"

Sa svim tim poteškoćama se susretao prilikom odrastanja. Nije naučio da priča sve do svoje četvrte godine. "Išao sam na terapije, oko 40 sati nedjeljno sam provodio na terapiji kako bih progovorio i kako bih naučio kako da budem bolji u komuniciranju i u ponašanju u društvu i takvim situacijama. Autizam je u isto vrijeme bio i neka vrsta snage na terenu, ali je isto tako činio sve to težim", pojasnio je Bruksbi.

Za autizam ne postoji neka vrsta testiranja koja bi pomogla da se to otkrije ranije. Kao i mnoge druge bolesti, tako i autizam ima lakše i teže oblike. Njegov je bio teži. O tome je pričala Mišel Vagner, žena koja je radila sa njim od malih nogu. "Počeli smo da radimo kada je imao dvije godine i 9 meseci i tada je dobio dijagnozu. Bio je dosta težak slučaj na početku, sada je na samom kraju i pripada blažem obliku. Njegov napredak je unikatan i ne viđa se često tako nešto", pojasnila je Mišel.

Zašto je Bruksbi suspendovan?

Američki teniser je u oktobru 2023. godine suspendovan na 18 mjeseci zbog toga što je propustio doping kontrolu, tačnije propustio je tri testa što je dovelo do suspenzije. Njegova kazna je smanjena posle žalbe, pa će tako igrati i na Australijan openu 2025. godine.

Do takve odluke došlo je iz dva razloga. Prvo jer je utvrđeno da je osoba koja je u Holandiji trebalo da uzme njegov doping test snosila dio odgovornosti zbog greške, a drugi razlog je spomenuta Mišel Vagner koja je svjedočila u njegovu korist. "Zbog autizma je Dženson imao velike probleme, bio je iza svojih vršnjaka u razvoju. Zato ima određene probleme i kada donosi odluke i kao odrasla osoba. Teško mu je ponekad da razumije da ako uradi jedno ili ne uradi nešto, da to može da dovede do nekog drugog ishoda, odnosno da nešto može da se desi. Ne može ponekad da shvati uzrok i posljedice", rekla je Mišel.

Dvije operacije i veliki povratak

Bruksbi je poslednji zvanični meč odigrao na Australijan openu u januaru prošle godine. Tada je izgubio od sunarodnika Tomija Pola, a prije toga je pobijedio Kaspera Ruda. Razlog za sve to je, pored suspenzije, problem sa povredama. Imao je i dvije operacije. Prvo je u martu te godine operisao lijevi ručni zglob, pa u maju i desni. "Mnogo loših stvari mi se dogodilo u isto vrijeme. Bilo mi je teško da sve to podnesem, posebno mentalno", iskren je Dženson.

Sada ima samo jedan cilj, da pokaže svima da mu je mjesto u vrhu i da može još mnogo toga da pokaže. Novak je za njega rekao "da ima atipičan stil igre", a on je željan dokazivanja. "Želeo sam da svi znaju ko sam i da me upoznaju. Imao sam dovoljno vremena da razmislim o svemu i odlučio da kažem sve", zaključio je Bruksbi.