Janis Sferopulos je pričao o Crvenoj zvezdi, Milošu Teodosiću, planovima za narednu sezonu...

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Janis Sferopulos vodiće Crvenu zvezdu Meridianbet naredne sezone i glavni cilj je da u Evroligi ostvari još veći uspjeh. Već su stigla neka pojačanja, produžen je ugovor sa Milošem Teodosićem, došao je Nikola Kalinić i polako se sklapaju kockice za sve ono što slijedi.

Kako je izgledala tek završena sezona, šta su planovi za narednu, kako je nastala čuvena slika sa Teodosićem sa cigaretom? O svemu tome je pričao grčki stručnjak. "To se dogodilo poslije finala ABA lige i pobjede protiv Partizana. Ja ne pušim. Ali, tada sam rekao Milošu 'daj mi cigaretu, sad kad smo uspjeli'. Onda se pojavila fotografija i taj momenat opisuje sve. Ne zbog cigarete, već zbog odnosa kakav imaš sa svojim igračem. Miloš je iskusniji nego što je bio u Olimpijakosu, zreliji je, nema istu tu svježinu, ali ima iskustvo. Srećan sam što ponovo sarađujemo. Razmišljao je da li da igra ove godine, onda sam ga uhvatio i rekao 'prestaćeš da igraš kad ja odem iz Zvezde'. On je lider, ono što radi na terenu ne vidim od drugih igrača. Zato je važno da mlađi poput Nikole Topića uče od njega i na treninzima i na mečevima", rekao je Sferopulos za grčku "Gazetu".

Cilj je jasan. "Zvezda je tim koji ima veliku bazu navijača gladnu uspjeha. Pokušaću da dovedem tim još više u Evroligi. Ne mislim to u poređenju sa prošlom sezonom koja je bila jedna od lošijih u tom takmičenju, već u odnosu na neke prethodne godine. Želimo da uradimo velike stvari i za mene je to glavni cilj. Da imam tim koji je spreman da se takmiči na najvišem nivou i da se bori za pobjedu na svakom meču."

Janis Sferopulos i Miloš Teodosić će predvoditi Zvezdu i naredne sezone!#kkcz⚪✅pic.twitter.com/Zh6UIUtkbw — Zmaj Liĉno ⭐⭐⭐ (@Zzzzmaj)May 20, 2024

"CRNO-BIJELO SE NE OPRAŠTA"

Vidi opis JANIS SFEROPULOS: Miloš Teodosić prestaje da igra kad ja odem iz Crvene zvezde! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Čekao je Grk dugo na šansu da vodi neki novi tim, nije želio da se vraća trenerskom poslu po svaku cijenu. "Tih 18 mjeseci koje sam proveo van klupe mi je mnogo pomoglo da shvatim neke stvari. Vidio sam kako to funkcioniše sa druge strane. Mnogo je lakše da kritikuješ sebe kada prestaneš da trčiš taj maraton. Kada imaš vremena da prodišeš, da se smiriš i da čekaš sljedeću šansu. Nisam se dvoumio kada je stigla ponuda Zvezde. Bio je veliki izazov i sada želim da nastavimo da gradimo tim zajedno i da budemo još bolji. Gladni smo uspjeha i imamo entuzijazam."

"Šta se ne oprašta? Da nosiš crno-bijelo kad si u Zvezdi, to se ne prašta. Što se serije od osam pobjeda tiče, to mi ne govori ništa. Košarka je kao život, imate uspone i padove. U jednom momentu ste gore, onda možete u narednom da padnete dole. Ako previše poletite, onda će pad da bude bolniji. Statistika i brojke me nikada nisu zanimale. Ne gledam prošlost, jer u sportu uvijek morate da budete gladni uspjeha, nemoguće je stalno pobjeđivati. Zato i kada dođe neki poraz, ne možeš da sjediš i da plačeš, već da ustaneš i da gledaš napred. Ponekad možeš da dobiješ meč i kada ne igraš dobro ili da pobijediš protivnika koji se teško dobija i naravno da je dobar pokazatelj kvaliteta kada to učiniš u kontinuitetu, ali ta serija pobjeda je nešto za vas novinare. Na primjer, doživjeli smo težak poraz od Efesa od 50 razlike, pa smo onda naredni meč dobili sa 30 razlike. Ima mnogo faktora koji mogu da utiču na sve."

PROBLEMI I PLANOVI

Vidi opis JANIS SFEROPULOS: Miloš Teodosić prestaje da igra kad ja odem iz Crvene zvezde! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 13 / 13

Ispričao je i šta su mu bili najveći problemi u nedavno završenoj sezoni. "Imali smo period u kom nismo mogli ni da treniramo pet na pet, imali smo šestoricu povrijeđenih igrača. Teodosić, Topić i Hanga su bili povrijeđeni, samo je Jago ostao kao plejmejker. Nismo mogli da radimo posao kako treba i to mi je bilo najteže. Recimo, Nejpir je otišao u Armani, Topić je došao, onda je došao meč sa Partizanom i Nikola se povrijedio. Lazić je doživio povredu na prvom meču kada sam došao u klub, Hanga je zbog koljena bio dva mjeseca van, Miloša je mučio zglob, igrao je u Kupu tako što je odradio pola treninga i onda je bio odsutan još mjesec dana. Tražio sam inovativne načine da odradimo trening. Imali smo mnogo prepreka, tražili smo uloge, hemiju, automatizme. Borili smo se do samog kraja."

Ispričao je i čemu se nada u narednoj sezoni. "U prvoj godini smo htjeli da imamo tim koji se oslanja na bazu srpskih igrača. Poslije toga smo zadržali Gedraitisa, Bolomboja i Jaga i ta baza, uz mlade igrače i iskustvo koje imamo iz plej-ofa i fajnal-fora i sve to može da pomogne Zvezdi na evroligaškom nivou. Došao je Ajzea Kenan i znamo svi da je sjajan šuter i da ako uđe u ritam može da 'ubije' bilo kog rivala. Ima snažnu ličnost i vole ga u svlačionici, on je pun 'paket' i može mnogo da nam donese. Od njega želim da bude samo svoj, ništa više", zaključio je Sferopulos.