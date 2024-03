Djevojka Mateuša Saldanje je Gabrijela Kavalin i u Areni je mamila poglede...

Izvor: MN Press

Partizan je posle dramatične završnice pobijedio Cedevita Olimpiju u ABA ligi (110:102) u meču koji je izgledao kao NBA utakmica po broju poena. Među navijačima u Areni bili su i fudbaleri, najviše pažnje privukao je jedan čovjek - Mateuš Saldanja. On je došao u društvu svoje djevojke Gabrijele Kavalin i ona je mamila poglede i uzdahe mnogih.

Sjedjela je pored njega, tik pored parketa i privukla je veliku pažnju. Mnogi su je gledali, često je bila u kadru, a oglasila se i na društvenim mrežama i objavila nekoliko fotografija i snimaka iz Arene. Potvrdila je da je uživala u košarkaškom spektaklu u Beogradu.

Prelijepa Brazilka je po zanimanju di-džej, ujedno je i influenserka i njene fotke i objave privlače veliku pažnju na Instagramu. Ona je široj javnosti postala poznata prije oko šest mjeseci. Zašto? Zato što je podnijela tužbu protiv tadašnjeg dečka Entonija, fudbalera Mančester junajteda.

Njih dvoje bili su u vezi, a ona ga je tužila za nasilje i tvrdi da je zbog njega izgubila bebu. U tužbi je predala i seriju poruka u kojoj je on vrijeđa i naziva je raznim imenima, kao i jedan audio snimak. Na njemu se navodno čuje kako se Entoni izvinjava i moli za oproštaj i objašnjava "da je sve to rekao u naletu bijesa". Ona tvrdi i da joj je dva puta bacio telefon i da je jednom to uradio pred svjedocima.

Presuda suda na njenu tužbu još uvijek nije donijeta, dok se brazilski fudbaler tada oglasio preko advokata i poručio da "ništa o tome neće da priča dok proces ne bude završen."