Košarkaši Partizana pobijedili su večeras ekipu Cedevita Olimpije rezultatom 110:102 u sklopu 21. kola ABA lige.

Izvor: Starsport/ Peđa Milosavljević

Poslije utakmice, svoje utiske iznio je trener beogradske ekipe, Željko Obradović.

Počeo bih od tog rezultata. Igrala se prilično ofanzivna košarka. Prvo poluvrijeme veoma dobro napadački, sa izuzetnim protokom lopte, a onda u drugom poluvremenu, kad smo počeli da ne igramo na taj način, tad smo i ušli u problem na utakmici. Sve u svemu, utakmica protiv tima koji je takođe bio raspoložen napadački. Važna pobjeda, idemo dalje. Hvala svima koji su bili tu večeras da pomognu ekipi - počeo je Obradović.

Crn-bijeli su odigrali fantastično prvo poluvrijeme, u kom su oborili čak i dva rekorda.

Pa dobro, dali smo 70 poena... Rekao sam da smo igrali izuzetno dobro u napadu, sa izuzetnim protokom lopte, i prepoznavali situacije. Raspoloženi igrači za napad, a čak je bilo i u prvom poluvremenu situacija koje su mogle bolje da se riješe. Igrači su bili veoma raspoloženi napadački, dogodilo se što bi rekli.

Izvor: Starsport/ Peđa Milosavljević

Uspeli su gosti da se vrate u meč i unesu neizvjesnost u samoj završnici.

Rekao sam da smo prestali da imamo dobar protok lopte, sve što nas je krasilo u prvom poluvremenu. Počeli smo da igramo više individualno, i odatle su nailazili problemi. Takođe, Olimpija je tim koji trči u tranziciji, dali su neke lake koševe. I onda, košarka je takva igra da se sve praktično promijeni za dva ili tri posjeda. Došli smo u situaciju da oni dođu u poziciju da možda i okrenu utakmicu, ali na sreću smo odigrali dobro, pametno. Sve to izgleda drugačije kad se igrač baci za loptom, kad igrač zagradi protivničkog igrača sa loptom. Sve to odlučuje rezultat, dodaje on.