Aleksa Avramović pričao je sa novinarima poslije pobjede protiv Efesa.

Izvor: MN Press

Partizan je prekinuo loš niz i upisao 13. evroligašku pobjedu. U punoj Areni pao je Efes (100:90). Junak je bio Aleksa Avramović. Srpski plejmejker meč je završio sa 30 poena (9/10 za dva, 3/6 za tri, 3/4 sa penala) i zahvaljujući njemu se tim Željka Obradovića vratio u borbu za plej-of.

Poslije sjajnih partija u dresu reprezentacije, prenio je to i na klub i donio veoma važan trijumf. Posebno zbog serije poraza koja je prethodila meču sa turskom ekipom.

"Stvarno smo imali malo taj turbulentan period iza nas koji se završio porazom u finalu Kupa. Bila je ovo značajna utakmica za nas i sampozdanje poslije poraza i nesrećno izgubljenih utakmica. Odigrali smo disciplinovano, bez mnogo izgubljenih lopti, djelovalo je da ih je bilo malo. Igrali smo timsku košarku. Svi smo vjerovali, od trenera, stručnog štaba, igrača. Super polazna tačka za nastavak sezone. U zoni smo plej-ina, borimo se za nas, za Partizan i nadam se da ćemo uspjeti da obradujemo sve", rekao je Aleksa.

Sa 30 poena postavio je novi rekord karijere u elitnom takmičenju.

"Jeste rekord karijere u Evrolige, ne u životu. Lijepo sam se osjećao, prijalo mi je što sam bio sa reprezentacijom. Željko mi je pružio nevjerovatnu podršku i kada je bilo malo i turbulentno. Osjetio sam tu podršku. Jedna lasta ne čini proljeće, jedan igrač ne čini tim i mi smo stvarno igrali timsku košarku."

Upitan je i za to kako je formu iz reprezentacije prenio na klub. "Nije tajna da svaku utakmicu igram, nebitno gdje, sa željom da pružim maksimum i da dođem kući i da kažem da sam dao sve od sebe. Nekada ne ide u željenom pravcu, ali se svaki trud i rad isplati na kraju dana. Očekuje nas mnogo rada da bi dostigli tamo gdje želimo da stignemo."

Na to se nadovezalo i pitanje o tome gdje žele crno-bijeli da stignu. "Želimo da ponovimo uspjeh u ABA ligi i da dođemo do plej-ofa Evrolige, poslije toga sve je moguće. Nema euforije poslije jedne utakmice. Čeka nas Armani, dobili smo ih u prvom dijelu, nadam se da ćemo uspjeti to da ponovimo", zaključio je Avramović.