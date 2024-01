Burno je bilo na derbiju između Crvene zvezde i Partizana, a zakuvalo se od starta kada je Zek Ledej udario Nemanju Nedovića i isprovocirao njegovu majku.

Izvor: X/printscreen/@anamatovic_

Košarkaš Partizana Zek Ledej isključen je u drugom poluvremenu "večitog" derbija zbog tehničke greške koju je dobio kada je udario Rokasa Gedraitisa posle šuta, što mu je bio drugi takav prekršaj na meču. Prvi je skrivio još na startu utakmice kada je gurnuo Nemanju Nedovića, posle čega se "zakuvalo" na terenu kada je Miloš Teodosić odmah počeo da brani svog saigrača.

Nije bio jedini koji ga je branio, pošto je kraj terena pobesnela i majka Nemanje Nedovića koja je psovala zbog onoga što je videla na terenu, pa je i supruga košarkaša Mina Milutinović morala da je smiruje, a onda je reagovalo i obezbeđenje i vratilo je na mesto na kome je do tada sedela. Pogledajte snimak koji je postao viralan na društvenim mrežama, pre svega zbog burne reakcije majke srpskog košarkaša:

Podsetimo, Željko Obradović je na konferenciji za medije govorio i o Zeku Ledeju, nakon što je jedan novinar njegovu nastup opisao kao "agresivan": "Kako ste rekli izraz? Bio je... agresivan? Sudije su tako odlučile, sudile su mu sudile dve tehičke greške. Bio je izuzetno motivisan. On je dao početni elan i zanos timu bez ikakve dileme. Da li je bio nervozan? Ne znam. Nije samo on učestvovao. Targetirati jednog igrača, reći da je on taj, mislim da nije baš korektno. Sa druge strane svaki igrač treba da bude miran i doprinosi dobroj atmosferi na parketu. Bilo je igrača koji su bili mirni, bilo je manje mirnih. Utakmica povuče, ali ste na kraju videli pozdravljanje igrača - šta se desi na terenu, ostaje na terenu", rekao je Željko Obradović.