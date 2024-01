Nakon derbija Nemanja Nedović je pogotovo pohvalno pričao o Milošu Teodosiću i novom pojačanju Frediju Gilespiju.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je savladala Partizan 88:72, a jedan od boljih u redovima crveno-belih bio je Nemanja Nedović sa 16 poena. Posle meča je i on primetio da je bilo malog opuštanja u igri crveno-belih u završnici, nakon što je Zvezda 35 minuta imala punu kontrolu. Ipak, taj pad nije trajao dugo, niti je pružio Partizanu šansu da "zakuva" finiš.

"Bitna pobeda na rezultatskom i planu samopouzdanja sigurno. Svi smo došli spremni i to nam je pošlo za rukom 37-38 minuta, zaslužena pobeda, hvala navijačima na sjajnoj atmosferi, ovako nešto nisam video do sada. Drago mi je da smo uspeli da ih obradujemo. Sigurno najbolja atmosfera, nisam bio u meču sa boljom atmosferom, prelep ambijent sa majicama, nisu se štedele glasne žice, hvala im i trudimo se da im pružimo što više radosti", počeo je Nedović posle meča.

Dobijeni večiti derbi je prošle sezone Partizanu koristio da potpuno preokrene sezonu, a sada je Crvena zvezda na startu nove godine zaigrala mnogo bolje.

"Videćemo, nezahvalno je sada govoriti, lepo je kada se pobeđuje, dobili smo dva meča u 2024. godini, treba da nastavimo u tom ritmu, da idemo napred i da ne gledamo tabelu i da nadograđujemo svoju igru", smatra bek Zvezde i dodaje: "Pobeda u Istanbulu dala nam je dodatno samopouzdanje, ušao sam u meč sa drugačijim mentalitetom, verujem i ostali. Zaboravljamo meč što pre, čeka nas Cedevita Olimpija u Ljubljani i to je to."

Da li ovo može da preokrene takmičarsku godinu crveno-belima? "Videćemo. Nezahvalno je pričati o takvim stvarima. Ne smemo da poletimo nikako. Bitno je da nadograđujemo igru na ovu bazu koju smo stvorili. Drago mi je što sve više momaka igra na ovakvom nivou. Gilespi je bio odličan, iznenadio me, tek je stigao, bio je sjajan na obe strane terena, dao nam je sigurnost. Teo mu je pomogao da otvori meč na pravi način."

Kao i Fredi Gilespi i Nemanja Nedović je posle meča morao da istakne da je mnogo lakše kada je u timu Miloš Teodosić... "Ključno je što smo svi bili fokusirani, tu mislim na korišćenje faulova, bili su u pravom momentu, nismo im dali da se razigraju. Lako je svima da igraju sa Teom, tako je i meni. Drago mi je da je i on odigrao dobro", dodao je Nedoviuć.

Na ovom meču smo videli sjajnu igru crveno-belih, ali nažalost i dve povrede. Džoel Bolomboj je doživeo prelom malog prsta desne ruke, a o stanju povrede NIkole Topića se još ništa ne zna. Kako to da dve povrede nisu poremetile ekipu? "Utiče to naravno, ali ne razmišljamo o tome, nema vremena za to. Kada jedan padne, kada se povredi, sledeći mora da se istakne, svi su bili spremni i to je to", jasan je bio Nedović.

Na kraju je analizirao Nedović i igru tima od Nove godine do sada i istakao da je ekipa mnogo zrelija i uigranija nego u 2023. "Najzrelije smo igrali u ove dve utakmice, dobili smo Fener sa 30 razlike kući, ali mislim da smo i sada i u Istanbulu bolje igrali, bili smo kompaktni, koristili faulove na vreme, imali dobra rešenja u napadu i odbrani, zreli smo bili. Nadam se da ćemo ovako nastaviti. Za mene je svaka pobeda protiv Partizana posebna, malo ćemo uživati i idemo dalje", završio je on.