Košarkašši Budućnost Volija protiv Mornara su upisali deseti trijumf u 15. kolu Admiralbet ABA lige (103:100), ali osim pobjede malo je toga zbog čega bi navijači mogli da budu zadovoljni.

Izvor: DK/© MN press, all rights reserved

“Ponovo pristup nije bio pravi – krenuli smo dobro, a onda su nas ego i individualne ambicije opet stave u situaciju da se borimo protiv tima koji je večeras igrao jako dobro. Neki igrači ne mogu da igraju na način na koji želim. Možda i žele, ali ego je jači”, rekao je nakon meča Andrej Žakelj, trener crnogorskog prvaka, prenosi CdM.

Kaže i da je Budućnost tim, ali da kao tim ne izgledaju dobro.

“I to me boli. Na kraju to ne izgleda kako ja želim. Ja sam taj koji mora to da uklopi i spremi za utakmicu, ali ja karakter i ponos ne mogu da im dam. Mogu da insistiram, ali vidjećemo sljedeću utakmicu”, dodao je Žakelj.