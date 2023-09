Najveće letnje pojačanje Partizana Pi Džej Doužer ostao zbunjen zbog navijača koji su napravili spektakl tokom pripremnog meča crno-belih.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Košarkaški klub Partizan formirao je respektabilan sastav za narednu sezonu i visoke ambicije koje ima u domaćoj, regionalnoj i evropskoj košarci, a jedan od glavnih aduta Željka Obradovića biće Pi Džej Doužer, američki bek koji je već sada oduševljen. Iako je kratko u Srbiji, Doužer je imao priliku da se upozna sa košarkaškom publikom na utakmici Partizana pod vedrim nebom na Tašmajdanu, kada je španska Fuenlabrada bila gost crno-belih.

Tom prilikom je "zapaljen" stadion u samom centru Beograda - navijači su pravili bakljadu i vatromet kojima su najavljivali nove uspehe kluba, a Amerikanac u dresu srpskog kluba prvi put je u karijeri mogao da vidi nešto takvo.

"Ne može se ni sa čim uporediti. Saigrači, treneri...Svi su mi rekli da su navijači najbolji i najluđi. Ali, iskusiti to, kako sve to izgleda, zvuči... Blagosloven sam da sam ovde i da imam šansu da igram. Oni su 'zapalili' stadion, hteo sam da pobegnem iz prve, pravo u svlačionicu. Nisam znao šta mi se dešava. Bio sam zbunjen. Neverovatno iskustvo. Imam poster svoj zakucavanja, to je najbolja fotka koju imam iz igre. Deluje kao da ima filtera i nekog svetla. Ludo, čoveče", rekao je Doužer u jednom američkom podkastu i dodao: "Ako je ovako u pripremnom meču, ne znam kako je u takmičarskom. Svaki dan je sve bolji i bolji."

Njegov dolazak u Srbiju ispratio je Nikola Jokić koji mu je bio saigrač u Denver Nagetsima, a čak su i amerikanci znali šta bi za njegovu karijeru mogla da znači saradnja sa Željkom Obradovićem!

"Kada sam Nikoli rekao gde idem, odmah me je nazvao. Bio je uzbuđen zbog mene. Rekao mi je da će mi svi dočekati raširenih ruku, da su navijači najbolji na svetu. Oni žive za taj hajp. On je bio super uzbuđen i učinio je da se i ja tako osećam", otkrio je Doužer, a zatim progovorio o treneru: "On je neverovatan čoveče... Kada su svi čuli gde idem, svi su mi rekli da je to najbolje mesto na koje idem. Osim navijača, grada, rad sa najboljim trenerom Evrope je blagoslov. Imam mogućnost da to vidim iz prve ruke i da shvatim da je on drugi tip trenera koji zna igru, kako niko drugi ne zna."

Doužer je 2017. godine izašao na NBA draft i nije izabran, ali se izborio za ugovor sa Oklahomom koja ga je "pozajmila" u Razvojnu ligu. Narednu sezonu proveo je u Bostonu i njihovoj razvojnoj ekipi, zatim u Denveru i njihovom timu za razvijanje, ali je u Koloradu prvi put ozbiljniju šansu i u NBA. Tokom prethodne sezone igrao je za dva tima u Razvojnoj ligi, a dolazak u Partizan prvo mu je iskustvo van SAD.

