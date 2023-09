"Došao je sa viškom kilograma, i to ogromnim", otkrio je Željko Obradović.

Izvor: MN Press

Trener Partizana Željko Obradović govorio je u intervjuu za TV Arena sport o prošloj sezoni, sa posebnim akcentom na Danteu Egzumu, Australijancu koji je eksplodirao u crno-belom dresu i vratio se u NBA ligu ovog leta. Govoreći o njegovom dolasku iz Barselone, Obradović je rekao da je bio iznenađen kada ga je dočekao sa viškom kilograma, ali da je brzo shvatio o čemu se radi. "On je jedan od izvanrednih ljudi, najboljih karaktera koje sam trenirao. Imao je problem da je veoma mlad otišao u NBA, zaradio ogromne pare, vratio se potom u Evropu i imao ulogu u Barseloni na različitim pozicijama kod mog velikog prijatelja Šarunasa Jasikevičijusa".

"Kad sam razgovarao sa njim pre nego što je došao u Partizan, rekao sam mu da ga isključivo vidim na poziciji 'jedan'. I mislio sam naravno da ima kvalitet da kao plejmejker radi neke drugačije stvari. Pre svega, to je izolacija, naravno tu je i eksplozivnost na najvišem mogućem nivou i naravno, na donjem postu", otkrio je Obradović kako ga je ubedio.

"Na nesreću, Dante je došao prošle godine sa viškom kilograma, i to ogromnim. To je meni bilo prilično iznenađenje, ali sam imao sreću da smo igrali pripremne utakmice u Barseloni i Šaras mi je rekao da je to bio isti slučaj i kod njega i da ima neverovatnu stvar, da veoma brzo gubi kilograme i to se i desilo. Naravno da nisam hteo da forsiram u pripremama da igra, Aleksa je bio u reprezentaciji, mali Madar se vratio u jednom trenutku, pa sam imao mečeve bez pravog plejmejkera, igrali su to Anđušić, Panter, Trifa, što je i dobro i volim kad igrači menjaju pozicije. Nije to nikakva tajna i to se lako vidi".

"Imate ekipu gde se šuteri ljute na plejmejker i ne shvataju koliko je teška uloga plejmejkera. Imam običaj da dam loptu visokom igraču i da mu kažem 'eto, vidi, kako je kad se organizuje napad'. Ili da niske stavim 'dole', da osete, kontakt, lakat...", kazao je Obradović.

Egzum je bio jedan od lidera tima i odigrao je tako da mu je Dalas ovog leta dao ugovor na šest miliona dolara. Naravno, Australijanac je prihvatio i iskoristio šansu za novi početak u NBA ligi, a Željku Obradoviću će zauvek ostati u lepom sećanju.

