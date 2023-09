Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet pripremaju se za novu sezonu u hali "Aleksandar Nikolić". Jedna slika sa treninga privukla je posebnu pažnju, pa se oglasila i Evroliga.

Proslavljeni srpski košarkaš Nemanja Bjelica, najnovije pojačanje u timu Duška Ivanovića. priključio se saigračima na treningu i to je bilo veoma zanimljivo videti. Klupski fotograf uslikao je "Belog" kraj Miloša Teodosića, na jednom od svojih prvih treninga u crveno-belom posle povratka nakon 13 godina. On je stao na teren kraj Tea i ostvaio davnu želju da zaigra sa njim u klubu, nakon što su godinama igrali zajedno u nacionalnom timu Srbije. "Neostvarena želja mi je da igram sa Teom u istoj ekipi, a da to nije reprezentacija", rekao je jednom prilikom Bjelica.