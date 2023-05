Tim iz Los Anđelesa pokazao snagu protiv aktuelnih šampiona i sada je bliži finalu Zapada.

Ključni čovjek u najzanimljivijoj seriji polufinala konferencija NBA lige je Entoni Dejvis! Centar Lejkersa je prevazišao sve probleme i povrede koje je imao tokom prethodnih godina i u najboljem mogućem izdanju iskoračio na teren protiv Golden Stejta, koji za sada nema nikakvo rješenje za njega! Dejvis je bio centralna figura trećeg susreta - ubjedljive (127:97) pobjede tima iz Los Anđelesa.

Utakmicu na domaćem parketu Dejvis je završio sa 25 poena, 13 skokova, četiri blokade i tri asistencije, što je njegovom timu bilo dovoljno da stigne do nove prednosti u seriji. Pratio ga je Lebron Džejms sa 21 poenom i po osam skokova i asistencija, dok je isti broj poena imao i Dianđelo Rasel.

U poraženom timu najefikasniji je bio Stef Kari sa 23 poena, ali iz čak 21 uzetog šuta. Nije to bila noć za pamćenje jednog od najboljih igrača lige, ali ni njegovih saigrača. Vigins i Tompson zajedno su dodali tek 31 poen, a kada najbitniji napadački dio tima ne pronađe rješenje za odbranu Lejkersa Golden Stejt nema čemu da se nada. Pogledajte najbolje detalje meča:

Golden Stejt je odlično počeo susret i tokom prve dionice stigao do osjetnije prednosti, ali je već u drugom periodu sve to poništeno. U tim minutima - nakon dvocifrene prednosti Golden Stejta - gosti su potpuno stali, a Lejkersi pronašli najbolji ritam u ovoj seriji. Do poluvremena su istopili prednost i stvorili sebi igromnu zalihu, a zatim u nastavku samo potvrdili pobjedu.

