Neverovatan postupak iskusnog Patrika Beverlija nakon što mu je protivnik uzeo loptu.

Izvor: Twitter/BasketNews_com/printscreen

Košarkaši Lejkersa poraženi su od Klipersa u gradskom derbiju u okviru NBA lige, a meč koji bi mogao da bude veoma važan za plasman u plej-of na kraju ove sezone obeležio je i jedan neverovatan potez. Dok je Lebron Džejms impresivnom partijom pokušavao da pogura svoj tim ka pobedi, njegov saigrač Patrik Beverli izveo je jedno od najgorih simuliranja koje smo videli na košarkaškim parketima.

Iskusni košarkaš krenuo je u prodor, ali mu je brzo ponestalo opcija. Rivali su uspeli da ga opkole i oduzmu mu loptu, a on je pao na parket i uhvatio se za lice, kao da je dobio veoma snažan udarac. Naravno, to se nije desilo, Beverli je samo odglumio nakon što je izgubio loptu. Kamere su uhvatile ovaj njegov potez, pa čitav svet može da vidi kako je to loše izgledalo.

Da nije pao na kolena nekoliko sekundi nakon izgubljene lopte, možda bismo Patriku poverovali da mu je samo teško pala ova greška. Ovako, očigledno je da je pokušao da iznudi faul rivala, ali ne baš uspešno... Pogledajte taj detalj: