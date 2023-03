Komesar ABA lige Milija Vojinović pričao je o dešavanjima sa vječitog derbija i kazni koju bi mogao da dobije Matijas Lesor.

Poslije pobjede Partizana protiv Crvene zvezde u večitom derbiju odigranom u ABA ligi nastao je haos. Matijas Lesor je udario Filipa Petruševa po završetku utakmice. Nastala je gužva, nekako su ostali igrači sklonili frnacuskog centra i onda su se nastavili problemi van terena. Uslijedila su saopštenja dva kluba, pa je košarkaš crveno-bijelih bio i u policiji kako bi dao izjavu povodom incidenta. Sada se čeka odluka čelnika regionalnog takmičenja, a o tome je upravo pričao Milija Vojinović.

Komesar regionalnog takmičenja naglasio je da će o svemu odlučiti disciplinski sudija Hrvoje Vidan. "Kao što procedura nalaže, taj slučaj, kao i sve ostalo što se dešavalo u posljednjem vječitom derbiju, ali i svim ostalim utakmicama 21. kola, sada se nalazi u rukama Hrvoja Vidana. Sigurno ne bih dao sebi za pravo da prejudiciram njegove odluke ili na bilo koji način utičem na njih, ali imam puno povjerenje u njegov sud i rad", rekao je Vojinović za "Novosti".

Osvrnuo se i na probleme sa navijačima, zbog toga je prošle sezone bilo pražnjenja tribina."Mnogo puta sam to rekao, ABA liga uvijek uradi sve što je u njenoj moći da se nemile scene prije svega spriječe, a ako se već dese, da se maksimalno zaštiti bezbjednost aktera. I to je crta koja ne smije da se pređe, što se vidi i na osnovu svega što se dešavalo prošle sezone. Sigurno nikome nije prijalo to što se peti meč finalne serije završio pred praznim tribinama i što se, umjesto aplauza i pjesme navijača, čula škripa patika, ali naša je obaveza da učinimo sve kako bismo osigurali bezbednost aktera."

Na kraju je pričao i o odloženim utakmicama, Budućnost - Partizan, Cedevita Olimpija - Crvena zvezda i Mornar - Igokea igraće svoje mečeve 22. aprila. "Već zakazani termini produžiće ligaški dio za samo sedam dana, odnosno plej-of će kao i prošle sezone početi u posljednjem vikendu aprila. Očekujem da se zadržimo u istim okvirima. Postoji opcija da se i meč Mornara i Igokee odigra ranije, jer oni nemaju obaveze u evropskim takmičenjima", zaključio je Milija Vojinović.