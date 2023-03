Jedan od najboljih koje smo imali nakon karijere se posvetio psihologiji u sportu i sada analizira ponašanje Matijasa Lesora.

Izvor: MN Press

Košarkaški derbi između Partizana i Crvene zvezde u okviru ABA lige odigran je u ponedeljak uveče, a strasti se ne smiruje ni dva dana kasnije. Potez Matijasa Lesora sa kraja utakmice, kada je napao i udario u glavu Filipa Petruševa izazvao je pravu buru u srpskoj košarci - pa smo u nekoliko sati dobili više saopštenja sa obe strane sukoba.

Crvena zvezda se prvo oglasila o Željku Obradoviću, Partizan je osudio ponašanje svog centra, a francuski košarkaš istakao je da se tako ponašao u samoodbrani. Zbog te izjave Matijasa Lesora ponovo su se oglasili crveno-beli, koji su istakli da će njihov nekadašnji košarkaš koji sada igra za najvećeg rivala morati da ide u policiju!

Zbog svega toga o situaciji u kojoj su se našli Lesor i Petrušev priča cela sportska javnost u Srbiji. O tome se u emisiji "Jutro" na televiziji "Prva" oglasio i nekadašnji odbojkaški reprezentativac Andrija Gerić. Nekadašnji srednji bloker bavi se sportskom psihologijom nakon igračke karijere i smatra da Lesor mora da bude sankcionisan.

"Moj stav oko ovoga je da ozbiljan sportista poput Lesora nije tu zbog koševa nego nosi i odgovornost. Bez obzira šta se desilo, fizički napad nije deo sporta. On ne sme da reaguje tako, iako je u našem društvu to prihvatljivo. Ovome se staje na put tako što se igrač kazni. Tuča ne treba da bude deo predstave za gledaoce. Postoji način da se stane na put, samo je pitanje da li postoji želja. Ima mnogo sportista koji su pravi uzor javnosti. U sportu poput košarke postoje provokacije, štipkanja... Ne možete zbog toga nekog da udarate, morate da se ponašate po pravilima. Ponašanje igrača Partizana nije po pravilima i on mora da bude sankcionisan, bez obzira da li će ga kazniti klub ili liga. Sudija je neko ko treba da čuje provokacije ako su one postojale, ali su one deo sporta i zbog njih ne treba da bude tuče. Kad te neko provocira moraš da budeš iznad toga", istakao je Andrija Gerić koji je nakon igračke karijere pažnju posvetio psihologiji u sportu.

Bivši odbojkaš dodao je da on ne zna kakva je kazna adekvatna za Matijasa Lesora zbog njegovog ponašanja na meču protiv Crvene zvezde. "Ja nisam tu da određujem pravila i kazne, ali ako se neko dva puta kazni više se neće dešavati. Što se tiče sportista, oni moraju da budu svesni da su uzor i da je svaka reakcija na terenu uticajna na one koji gledaju", dodao je nekadašnji odbojkaš.