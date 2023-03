Filip Petrušev išao je u policiju poslije sukoba sa Matijasom Lesorom, a tim povodom javio se njegov agent Miško Ražnatović.

Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu u derbiju ABA lige, a po završetku tog meča došlo je do potpunog haosa. Matijas Lesor udario je Filipa Petruševa na parketu i nastala je havarija. Posle toga usledila je serija saopštenja od strane oba kluba, a košarkaš crveno-bijelih išao je u policiju i dao je izjavu tim povodom.

Poslije svih tih dešavanja oglasio se i menadžer Filipa Petruševa, poznati agent Miško Ražnatović. "Moramo da objasnimo da Petrušev nije imao nikakvu namjeru da razgovara sa policijom ili medijima niti je započeo bilo kakav proces u vezi same utakmice. Pozvan je od strane policije i dao je izjavu kao svedok i uradio je to samo zato što je imao obavezu da to učini", napisao je Ražnatović na Tviteru.

Petrušev je ranije danas bio u MUP-u i tom prilikom dao je izjavu povodom dešavanja na utakmici u "Areni", a o tome su se oglasili i sa Malog Kalemegdana i imali su slično saopštenje kao i poznati agent. "Filip je imao obavezu da ode u MUP, nije to učinio samoinicijativno. Dao je izjavu i poslije toga će biti odlučeno šta će se raditi i kome će biti proslijeđeno, išao je i dao izjavu posle utakmice u kojoj je napadnut", poručili su iz Zvezde.

Ovako je izgledao Filipov odlazak u policiju:

