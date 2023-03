Vlade Đurović je bio vrlo oštar u komentaru utakmice i posebno se pozabavio Matijasom Lesorom, odnosno Lukom Vildozom sa druge strane.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Srpski košarkaški stručnjak Vlade Đurović iznenadio se što je trener Crvene zvezde Duško Ivanović "bio toliko miran" na konferenciji za medije posle poraza od Partizana i "ništa nije prigovorio za sudije", stavivši u fokus veliki broj slobodnih bacanja koje je izveo Matijas Lesor (15/21). Đurović je gostujući na televiziji Arena Sport izjavio da je upravo Lesor "izvukao" ključni faul na Kampacu i time su počeli veliki problemi za Zvezdu.

"Jedan od odlučujućih razloga poraza je bio kada je Kampaco držao ruke uz tijelo, nije mogao da spriječi Lesora na ziceru, ali mu je sviran četvrti faul. Taj četvrti faul Kampaca je razlog što su izgubili (...) Bez Kampaca - Zvezda nije zvezda", naglasio je Vlade Đurović i osvrnuo se još jednom na partiju snažnog centra iz Francuske.

"Lesor je bio zaštićen kao bijeli medvjed pa je šutirao toliko slobodnih bacanja to u životu neće ponoviti. Sad mogu da potpišem opkladu sa bilo kim da nikad više neće šutirati 20 slobodnih bacanja, to nema šanse, nije taj igrač, ali je to na ovoj utakmici je dobio", naglasio je košarkaški stručnjak koji je istakao i da nije zadovoljan partijom Luke Vildoze, posebno zbog nonšalancije krajem treće deonice kada mu je Jan Madar ukrao loptu i pogodio trojku.

"Vildoza je igrao malo komotno i izgubio je loptu na šest razlike na centru i Madar je dao trojku koja je sve promjenila. Umesto da daju koš, primili su trojku... Madar i Egzum su takođe jak tandem zajedno, iako ih Obradović ne koristi često, a svi smo znali da je to kraj za Zvezdu. Takođe, Nedović i Dobrić nijesu mogli da igraju, pa je Lazarević igrao skoro 30 minuta, a on nije igrač za toliko minuta. Zbog njega je Zvezda imala problem u napadu, dok su sa njim i Markovićem - koji su dobri defanzivni igrači - primili najviše poena u posljednjoj četvrtini, dok nisu pravili razliku u napadu. Veoma težak poraz za Zvezdu i slažem se da je slična utakmica sa Panatinaikosom, gde je bila velika razlika za njih i izgubila je ubjedljivo. To je psihologija, a ne kvalitet", kazao je Đurović u komentaru utakmice i potom podvukao:

"Za Ivanovića je teško da sada vrati tim, ali dobro je ovo što je rekao da ima zajedno ima osjećaj sa igračima da mogu da ih dobiju i to prenosi njima pred plej-of. Iako je težak poraz, nije pokazao da je izgubio kontrolu nad ekipom".