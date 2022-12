Aco Petrović je jedan od najvećih kritičara ABA lige i smatra da hrvatski klubovi nemaju šta da traže pored Zvezde i Partizana.

Izvor: MN Press

Privremeni selektor košarkaške reprezentacije Hrvatske Aco Petrović, i brat pokojnog Dražena Petrovića, često zna da pokrene "lavinu" na Tviteru interesantnim opažanjima, mahom o regionalnoj košarci. Tako je u nekoliko navrata znao da "bocne" čak i srpske klubove Zvezdu i Partizan, tako da se nedavno posle dolaska Fakunda Kampaca na Mali Kalemegdan zapitao da li bi uopšte "večiti" trebalo da igraju u ABA ligi.

"Mislim da je vreme da Zvezda i Partizan napuste ABA ligu, jer sa ovim budžetima koji su u najmanju ruku nespojivi sa ovim prostorima logično je da budu stalni učesnici Evrolige, a da se ABA liga okrene onome što je u startu i bila, razvojna liga za mlade igrače", napisao je Aco Petrović, pa je u intervjuu za "Jutarnji" pojasnio na šta je mislio.

"Ponekad nešto napišem da osetim kako pulsira narod. Po meni nije normalno da istu ligu igramo s timovima koje koštaju deset, 12 ili 15 miliona evra i koje imaju po deset stranaca. Naši su problemi samo naši, od toga ne treba da bežimo i činjenica je da bi nam klubovi morali biti kompetitivniji, ali kad pogledaš Zvezdu i Partizan, onda to nije ista liga. Za divno čudo, ove sezone imamo i više pobeda u ABA ligi nego je to bilo objektivno očekivati, ali ne mogu te stvari da se mere. Zvezda plaća samo do kraja sezone Kampaca 1,8 milijuna evra neto, to jednostavno nije nešto s čime se bilo ko od nas može nositi...", poručio je Petrović koji je jedan od najčešćih kritičara ABA lige.

I proletos je hrvatskim košarkaškim klubovima stigao poziv Saveza da napuste ABA ligu, na šta je burno reagovao agent Miško Ražnatović, pa su Petrović i on ušli u polemiku, međutim sada bi mogli da sednu za isti sto zbog reprezentacije Hrvatske.

"Jasno je da budućem selektoru moram da pripremim teren, kako bi znao na što može da računa tokom leta. Stoga očekujem da ćemo do njegovog imenovanja imati realnu procenu stanja i da ćemo znati ko može da igra. U tu svrhu je planiran sastanak s agentom Miškom Ražnatovićem, jer velik broj igrača koje on zastupa su po raznim selekcijama, ne samo seniorskoj", zaključio je Petrović za "Jutarnji list".