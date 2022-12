Luka Dončić se javio na Instagramu zbog Fakunda Kampaca.

Izvor: Profimedia

Luka Dončić se zbog Fakunda Kampaca oglasio na društvenim mrežama. On je objavio fotografiju argentinskog plejmejkera u dresu Crvene zvezde i uz to napisao kratku poruku. Označio je nekadašnjeg saigrača i pored stavio stikere vatre i broja 100, uveren da će on dobro da se pokaže u crveno-belom.

Poznat je slovenački košarkaš kao navijač Zvezde, nikada to nije krio, često iz Amerike objavljuje fotografije kako gleda mečeve srpskog tima, a sada je posebno oduševljen zbog dolaska Kampaca. Njih dvojica zajedno su sarađivali i u Evropi u dresu madridskog Reala, a onda i kratko u Dalasu, ali se Fakundo nije dugo zadržao u Mavsima. Kada je dobio otkaz u tom timu odlučio je da se vrati u Evropu i potpisao je za tim Duška Ivanovića.

Što se Kampaca tiče, on se već pridružio ekipi na treninzima i radi sa timom, ali zbog problema sa registracijom neće debitovati na meču protiv Olimpijakosa u Evroligi. Dok se to rešava, on će se uigravati sa sunarodnikom Lukom Vildozom i ostatkom tima i pokušaće što pre da se adaptira na nove saigrače.

Izvor: Instagram/lukadoncic