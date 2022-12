Fakundo Kampaco će postati novi košarkaš Crvene zvezde, a ne tako davno u javnosti se spominjala mogućnost da dođe i u Partizan. Ovako je tada reagovao Željko Obradović.

Fakundo Kampaco je novi igrač Crvene zvezde - potvrdili su njegov agent, odnosno košarkaši Luka Vildoza i Nemanja Nedović, odnosno čeka se samo još zvanična saopštenje kluba kojim će "zapaliti" navijače. Sjajni organizator igre iz Argentine, koji je dva puta bio prvak Evrolige sa Real Madridom, bio je na meti više evropskih klubova i na kraju je prihvatio poziv Crvene zvezde, dok se nešto ranije u javnosti čak spominjalo da ga želi i Partizan.

Zbog toga je pre tri nedelje na konferenciji za medije, posle poraza Partizana od Armanija, burno reagovao i trener crno-belih Željko Obradović poručviši da njegov klub nema novca da plati Fakunda Kampaca, kao ni druga "skupa imena" koja se spominju.

"Od letos čitam po novinama ne znam koliko imena. To je naučna fantastika. Ko potura, ko stavlja ta imena u novine, ja nemam pojma. Znam da do ovog trenutka meni nikad niko nije došao da predloži konkretno ime. Nijednom mi se nije otvorila mogućnost – 'Možda da pokušamo kod nekog igrača'. Ko potura te informacije iz ove, one zemlje, nemam pojma. Bavim se onim što imam, svojim igračima", rekao je Obradović i osvrnuo se na Argentinca kog su želeli i Real Madrid, Fenerbahče, pa i Olimpijakos.

"To što se priča o imenima, pa se pominju cifre Bože me sačuvaj. To je jedini komentar: Bože me sačuvaj. Tri meseca se priča o imenima, o transferima... Neko je pomenuo Kampaca. Da li ste pročitali koliko su Fenerbahče i Real bili spremni da ga plate? Da Partizan uđe u to? Pa to je napravljena priča, da Partizan ima pare, da ima ovo, da ima ono. Partizan je napravio fenomenalnu stvar jer ima navijače i zahvaljujući prodaji karata napravio je budžet respektabilan, za nas. Ali, da cimam Ostoju i Zorana i da kažem 'E, moramo da potpišemo igrača', to mi ne pada na pamet".

U međuvremenu procurili su i detalji ugovora koji će Fakundo Kampaco navodno potpisati sa Crvenom zvezdom, a po kome će biti i najplaćeniji igrač ekipe, sa većom platom i od Nemanje Nedovića.