"KAMPACO JE TATA-MATA!" Edin Avdić o BOMBI Crvene zvezde: Sad se sve menja NAGLAVAČKE!

Edin Avdić je pričao o Fakundu Kampacu i njegovom dolasku u Crvenu zvezdu, a evo šta je i rekao.

Transfer Fakunda Kampaca je odjeknuo kao prava bomba na Malom Kalemegdanu, a o mogućnosti da iskusni 31-godišnji plejmejker iz Argentine pojača crveno-bele govorilo sve već dugo. To je bila i jedna od tema u MONDO podkastu "Šesta lična" gde su Miloš Jovanović i Edin Avdić komentarisali tada još uvek potencijalno pojačanje crveno-belih.

Kampaco se u NBA nije snašao, ali kako je Edin istakao - svi znamo kako on igra u Evropi i šta može da donese ovom timu. Luka Vildoza je već napravio veliki zaokret u ovoj ekipi, a sa Kampacom se sve okreće "naglavačke".

"Ako dođe Kampaco to tek onda menja sve naglavačke. Znamo kako on igra u Evropi. NBA jednostavno nije mogao, u NBA ne može da pogodi trojku, ali za Evropu je tata-mata. Uopšte ne treba da diskutujemo o tome. U oba pravca. To je brzina, odbrana, karakter, asistencije...", istakao je Edin Avdić.

FACUNDO CAMPAZZO Facundo Kampaco kosarkas Real Madrida na utakmici Evrolige protiv Crvene zvezde u hali Kombank Beogradska arena, Beograd 07.11.2019. godine

Kampaco će se sada pridružiti tandemu Nedović-Vildoza koji je oduševio ne samo navijače Crvene zvezde, već i komentatora TV Arena sport! Evo kako ih je komentarisao u "Šestoj ličnoj" nakon prvog ikada "večitog derbija" u Evročigi.

"Nedović i Vildosa su imali vrhunsku rolu u završnici derbija. Sviđa mi se kako Nedović igra ove sezone. Nije 'samo poeni', vidi da ga ne ide šut, da promaši čitavu tablu, ali onda napravi prodor, asistenciju, iz te asistencije neko pogodi. Vildosa je stvarno klasa od igrača, ima potez, lagan je. Nema stresa u njegovoj igri. On izgubi loptu, protivnik odvali obruč od zakucavanja, a on u sledećem napadu opet to isto uradi, kao protiv Albe... Stvarno njih dvojica u tandemu za sada baš dobro igraju. Sad se igra pobednička košarka. Nedović je u Panatinaikosu i Milanu imao sjajnih partija kad je bio zdrav, ali sad deluje da je pronašao brzinu. Pre mi je delovao prebrzo, a on je sporadičan šuter, može da bude i 5/5, a može i 0/7", istakao je tada Avdić.