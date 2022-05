Posle majstorice polufinala u kojoj je sve "gorelo" Crvena zvezda je u finalu!

Izvor: MNPress

Crvena zvezda je u finalu ABA lige posle pobede nad Cedevita Olimpijom u majstorici polufinala u "Pioniru". Posle meča punog tempa, preokreta i tenzija gledaćemo "večiti derbi" u finalu ABA!

CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA OLIMPIJA 88:78 (24;13, 18:24, 25:17, 31:24)





Crveno-beli su krenuli sjajno i počeli su redom da pogađaju, držali su sve u svojim rukama i nisu dozvoljavali gostima da se rastrče i daju poene u tranziciji. Posle takve igre došlo je do velike prednosti crveno-belih od 19 poena razlike (36:17), a onda je usledila velika serija rivala.



Zoran Dragić je pokrenuo svoj tim, leteo je po terenu, pogađao trojke, a uz to je bio najbrži u kontrama pa je posle serije 15:0 Ljubljančana bilo 39:35. Ipak do poluvremena crveno-beli su uspeli da smire meč i da odu na odmor sa 11 poena prednosti - 48:37.

U drugom poluvremenu se nastavilo u istom ritmu, Crvena zvezda se "odlepila" serijom, a onda se gostujući tim vraćao u igru. Eron Vajt koji nije bio ni sekund na terenu u prvom poluvremenu pojavio se kao "X faktor" i ubacio 9 poena u drugom poluvremenu, a pomogle su i trojke Branka Lazića.

Ipak, tenzije su kulminirale pred kraj meča. Prvo je Melvin Edžam udario u Nikolu Kalinića, nakon čega je krilni igrač Crvene zvezde pao, ali mu nije sviran faul, Potom je publika počela da ubacuje predmete na teren, pa je meč na kratko prekinut.

Nakon toga Edo Murić i Nikola Kalinić su ušli u sukob, a evo i kako su obojica isključeni - Murić na 83 sekunde do kraja, a Kalinić na osam sekundi do kraja.

Na kraju, u timu Crvene zvezde "iskočio" je Kalinić sa 15 poena i Ognjen Kuzmić sa dabl-dablom od 10 poena i 10 skokova. Kod Cedevite Jogi Ferel je imao 25, a Zoran Dragić 21 poen.

CRVENA ZVEZDA: Lazarević 2, Volters 5 (5as), Davidovac 3, Mitrović 8, Lazić 8, Kalinić 15, Dobrić 10, Holins 7, Marković, Vajt 9, Kuzmić 10 (10sk)

CEDEVITA OLIMPIJA: Pulen 6, Ferel 25 (5as), Edžim 5, Murić 6, Ogast 3, Blažič 6, Hodžić, Ščuka, Omić 6, Dragić 21, Radovanović, Mulalić