Crvena zvezda izgubila u Ljubljani u dramatičnoj završnici, koja je na momenat sve šokirala!

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je ispustila prvu meč loptu. Posle drame, izborenog produžetka, povratka iz mrtvih nije uspela da režira veliki peokrt. Igraće se majstorica. Cedevita Olimpija je slavila u Ljubljani - 88:80 (24:29, 19:15, 16:10, 17:22, 12:4).



Zvezda je praktično izgubila meč u 40. minutu, delovalo je da je isteklo vreme kada je Mitrović pogodio pod faulom, sudije su gledale snimak i ustanovile da se koš priznaje, a Luka je dao dodatno bacanje (76:76). Međutim, u dodatnih pet minuta je domaći tim držao konce igre i rešio pitanje pobednika.



Dejan Radonjić će svakako imati šta da zameri svojim izabranicima. Kako zbog prevelikog forsiranja šuta za tri (14/42), tako i zbog previše promašenih penala (6/15). Na drugoj strani je domaćin bio mnogo sigurniji sa linije za slobodna bacanja (31/42). Čeka se još konačna odluka ABA lige o terminu treće utakmice...

Započela je Zvezda meč furiozno, serijom i brzim vođstvom (0:7). Ubrzo je ta prednost otišla na dvocifrenu (5:16) uz skoro savršenu igru. Pogađali su trojke Holins, Kalinić, Vajt je bio odličan. Međutim, domaćin je preko Pulena, Ougusta i dobre igre u reketu uspeo da smanji minus već do kraja prve deonice (24:29).

Za razliku od prve deonice koja je bile izuzetno efikasna u drugoj su oba tima podigla nivo igre u odbrani, uz dosta grešaka u napadu na obe strane. Kalinić je previše forsirao i grešio, a zahvaljući trojci Dobrića uz zvuk sirene je srpski tim na pauzu otišao sa vođstvom (43:44). Završnicu prvog dela obeležio je sukob Pulena i Lazića i četvrta lična za Amerikanca.

Ni u trećem kvartalu Zvezda nije uspevala da pronađe ritam u napadu, promašivlai su zicere, nisu mogli da pronađu put do koša nikako. Blažič je na drugoj strani uspevao da nađe rešenja pa je to donelo domaćinu vođstvo pred poslednji kvartal (59:54). Uz to je srpski tim dao samo dva slobodna bacanja od sedam ukupno.

Napadačke muke su se nastavile, domaćin je držao vođstvo, sve dok Dobrić i Volters nisu dali dve uzastopne trojke za smanjenje minusa. Posle tih dobrih poteza je usledila serija grešaka i promašenih zicera, a za to vreme je Pulen dobio i petu ličnu. Serijom od 7:0 domaćina je delovalo da je sve rešeno (71:62). Međutim, na to su Ivanović i Holins odgovorili trojkama i vratili neizvesnost (71:68).

Usledila je penal serija, Holins je promašio oba penala, Ferel nije pogodio, da bi posle toga Dobrić dao oba slobodna bacanja na pet sekundi pre kraja (74:73). Onda se dogodilo nešto nestvarno. Murić je dao dva slobodna bacanja, Radonjić je tražio tajm-aut (76:73). Ivanović je promašio trojku, Mitrović je fauliran pod košem, poentirao je, ali je vreme isteklo.

Tada su sudije odgledale snimak i ustanovile da je Luka fauliran pre isteka vremena i da se koš priznaje. Pogodio je dodatno bacanje i doneo produžetak (76:76).

CEDEVITA OLIMPIJA: Pulen 8, Ferel 11 (5as), Edžim 6 (5as), Murić 21 (7sk), Ougust 9 (5sk), Blažič 12 (5sk), Hodžić, Ščuka, Omić 10 (8sk), Dragić 11 (6as, 6sk), Radovanović, Mulalić

ZVEZDA: Lazarević, Volters 14 (6sk, 4as), Davidovac 2, Mitrović 11 (7sk), Lazić 5, Klainić 9 (6sk), Dobrić 15 (6sk), Holins 14, Ivanović 3, Marković, Vajt 7, Kuzmić (3sk)