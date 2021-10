Bivši predsednik kluba otkriva nepoznate detalje.

Izvor: Profimedia

Šta je moglo da bude da se to dogodilo, nikada nećemo znati. Ipak, nekadašnji predsednik Barselone tvrdi da je taj klub svojevremeno odlučio da ne dovede Kilijana Mbapea, već da prednost da Usmanu Dembeleu!

Ovo su reči Đozepa Bartomeua, koji je otkrio i čija je krivica za takvu odluku.

Barselona je prethodnih godina polako klizila u sve dublju i dublju krizu, a kako bi stvari izgledale u katalonskom gigantu da je 2017. umesto jednog Francuza stigao drugi?

Bivši predsednik Barselone istakao je da su obojica bili u opticaju, ali da se od dovođenja Mbapea ipak odustalo.

"Mogli smo da dovedemo Mbapea. Ali sportski sektor je izabrao Dembelea, jer je procenjeno da nam je potrebniji napadač koji širi igru, koji otvara teren", rekao je Bartomeu za "Esport3".

Iz ove perspektive je jasno da je to bila pogrešna odluka. Dembele je u Barsu došao u transferu vrednom 135.000.000 evra, a nikada ni izbliza nije opravdao tako veliki transfer, koji je zapravo bio reakcija na odlazak Nejmara u Pari Sen Žermen.

Osim toga, Bartomeu je komentarisao i odlazak Lea Mesija iz Barselone, što je u velikoj meri i njegova "zasluga", imajući u vidu u kakvim je velikim finansijskim problemima ostavio klub po silasku s funkcije.

"Istorija koju su zajednički ispisali Barsa i Mesi je jedinstvena. Voleo bih da je ostao do penzije u klubu. Odluka da ga puste ovog leta nije bila ispravna. Istekao mu je ugovor i novi nije potpisao. Zato je otišao bez obeštećenja. Mesi je najbolji fudbaler u istoriji. On je najplaćeniji igrač na svetu, jer je to zaslužio i Barsa je to mogla da plati", rekao je Bartomeu, zanemarivši činjenicu da Barselona nije ni mogla da zadrži Argentinca zbog pravila finansijskog fer-pleja u španskoj Primeri...