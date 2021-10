Mladi Francuz se potresao zbog izjava sa vrha.

Izvor: Profimedia

Kilijan Mbape otvorio je dušu i ispričao zbog čega zapravo želi da napusti PSŽ, a sada je dodatno pojasnio šta mu je zasmetalo kod odnosa kluba prema njemu.

PSŽ je sada doveo Lionela Mesija i uprario ga sa Mbapeom i Nejmarom, ali bi taj napad mogao da se raspadne već naredne godine, jer je mladi Fracuz spreman da ode bez obeštećenja. A upravo to ne želi Naser Al-Kelafi!

"Biću vrlo jasan, Kilijan Mbape će ostati u PSŽ-u, nikada ga nećemo prodati i nikada neće otići bez obeštećenja", rekao je on, a to je naljutilo njegovog napadača.

On je sada otkrio da su te reči bile jako čudne i da su ga uplašile. Sada nije siguran šta to može da znači za njegovu budućnost.

"Strašno je kada tvoj predsednik kaže: 'On nikada neće otići bez obeštećenja'. Kada sam to čuo, bio sam u šoku. Razmišljao sam: *Šta će se ovde desiti?'", otkrio je on.

Njemu sadašnji ugovor ističe na kraju sezone, a otkriveno je da ga PSŽ još nije ni otplatio Monaku. Poznato je da mu