Pari Sen Žermen je danas morao da reaguje posle oglašavanja Florentina Pereza.

Izvor: Profimedia

Dugo se nije desilo da se klubovi posvađaju oko jednog fudbalera kao što je to slučaj sa Kilijanom Mbapeom.

Jedan od najboljih napadača sveta odlučio je da ne prihvati ponudu Pari Sen Žermena i neće potpisati novi ugovor sa njima, a to je već u nekoliko navrata pokušao da iskoristi Real Madrid. Nudili su 160, pa 170 miliona evra za Mbapea na kraju leta, a PSŽ nije želeo da čuje - međutim, saga nije gotova.

Samo dan pošto je osvanuo intervju Kilijana Mbapea u kome je "otvorio dušu" i kazao da je želeo da napusti PSŽ, reagovao je Florentino Perez kako bi mu pokazao da ga u Real Madridu i dalje žele.

"U januaru ćemo imati vesti o Mbapeu. Nadamo se da ćemo do 1. januara sve rešiti oko njega", izjavio je danas prvi čovek Real Madrida, a to je žestoko naljutilo čelnike Pari Sen Žermena kojima se ne sviđa što u drugom klubu naglas komentarišu njihove fudbalere.

Ubrzo je Florentino Perez demantovao da je to rekao (!), ali sve je to već stiglo do sportskog direktora francuskog kluba. Zbog toga je Leonardo žestoko reagovao i tražio od Pereza da se ne meša...

"Ovo traje već dve godine. Završen je prelazni rok, Real Madrid mora da prestane ovako da se ponaša. Moraju da prestanu! Mbape je igrač Pari Sen Žermena i klub želi da produži ugovor. To je nepoštovanje", odgovorio je Leonardo koji navodno već sprema osvetu Real Madridu.

Spekulisalo se da će na leto "skinuti" pojačanje španskom velikanu, odnosno da će probati da umesto Mbapea angažuju fantastičnog Erlinga Holanda iz Dortmunda koga traži pola planete.