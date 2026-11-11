Prema odluci panela koji analizira sporne situacije u Premijer ligi, ustanovljeno je da je sudija Endi Medli oštetio Liverpul u meču protv Arsenala.

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U derbiju 9. kola Premijer lige 1. novembra je Arsenal na "Enfildu" pobijedio Liverpul rezultatom 1:0. Gol za tri boda u borbi za titulu dao je Kai Haverc u 16. minutu. Ali, sada je ustanovljeno da su sudije oštetile domaći tim u tom meču i da je sve trebalo da bude drugačije.

U 21. minutu meča je Aleksandar Isak glavom išao na loptu, Julijan Timber ga je sa leđa povukao za dres i direktno onemogućio da dođe do lopte u kaznenom prostoru. Sudija Endi Medli nije pokazao na "bijelu tačku", a da stvar bude gora ni VAR soba nije intervenisala niti ga je pozvala da bar pogleda situaciju na usporenom snimku. Sve to bila je velika greška.

Panel koji pregleda sve sporne situacije u Premijer ligi (KMI Panel) je ustanovio da je Liverpul oštećen i glasali su 4-1 da je morao da bude pokazan penal za "crvene" i da je sudija Medli morao to da vidi. A, rezultat u glasanju je bio 3:2 za drugo pitanje, tačnije da je sudija u VAR sobi Stjuart Atvel morao da interveniše, jer je bila "jasna i očigledna greška".

Po pravilima VAR soba mora da interveniše kod takvih stvari, što se nije dogodilo. Ko zna kako bi se meč završio da je bio dosuđen jedanaesterac, ali sudije su ostale nijeme.

PGMOL doing everything to help Arsenal win another Premier League Title ,Barcola tried to find Isak only for Jurrien Timber to pull him ,No VAR , The referee robbed Liverpool a clear penalty https://t.co/zU7GJBXMR6 — Big Chief (@Bigchief254)November 2, 2026

Trener Liverpula Andoni Iraola je već poslije tog meča rekao da bi "vjerovatno bio penal da je Isak pao" i da će izgleda morati da savjetuje svoje igrače da padaju kako bi sudije radile svoj posao.