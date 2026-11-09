Pjer Saž će biti prvi otpušteni trener u Premijer ligi nakon serije očajnih rezultata sa Kristal Palasom.

Izvor: IAN STEPHEN / AFP / Profimedia

Spreman je prvi otkaz u Premijer ligi. Nakon deset kola izgleda da će Pjer Saž biti prvi koji će ostati bez posla. Francuski trener zamijenio je Olivera Glasnera na čelu Kristal Palasa ali se nije snašao i sada je klu sa "Selhurst parka" prinuđen da ga mijenja.

Sa Oliverom Glasnerom na klupi tim je uspio da osvoji FA Kup i Ligu konferencija, a sada sjedi na dnu tabele u Premijer ligi sa samo 7 bodova. Kako prenosi "Atletik" ova odluka biće ozvaničena u naredna 24 sata.

Pjer Saž došao je u Kristal Palas nakon što je vodio Lion dvije sezone, a zatim godinu dana Lansa, a sada njegov novi tim ne može da pobijedi nikoga iako nije bilo velikih promjena u ekipi. Otišli su od bitnih igrača samo desni bek Danijel Munjoz i štoper Maksens Lakroa, a potrošeno je preko 50.000.000 eura na pojačanja.

Palas je ove sezone samo pobijedio Fulam i Notingem Forst, sada je u seriji od četiri poraza u Premijer ligi. U FA kupu su prošli dva kola, u Ligi Evrope imaju samo jednu pobjedu i sada se traži novi trener.

Ko su kandidati?

Izvor: Gareth Fuller / PA Images / Profimedia

Sada će uslijediti dvonedeljna reprezentativna pauza tokom koje će biti zamijenjen Saž. Kandidati su poznata imena iz Premijer lige Šon Dajš i Tomas Fenk, ali i nekadašnji štoper Palasa Toni Popović koji je trenutno selektor Australije.

Toni Popović je za Krista Palas igrao od 2001. do 2006. godine i ima 119 nastupa i sedam golova u dresu "orlova". Rođen je u Sidneju, igrao je 58 puta za Australiju, a rođen je u hrvatskoj imigrantskoj porodici. U trenerskoj karijeri vodio je klubove u Australiji,. Turskoj, Grčkoj i od 2024. je selektor "sokerosa".

Ko bi još mogao da leti?

Prije svega Majkl Kerik. Jedva se Mančester junajted spasio novog poraza i u nadoknadi vremena meča sa Aston Vilom uspeo da pobjegne sa dna tabele uz dva gola i osvojen bod. Ipak, pretposlednje mjesto nije nešto što Keriku garantuje posao. Oliver Glasner je pod pritiskom u Forestu, kao i Regis Le Bris u Sanderlendu.

(MONDO. N.L.)