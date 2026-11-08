Dio tribine je popustio tokom utakmice Tromso - Bode Glimt i navijači gostujućeg tima zadobili su povrede. Jedna osoba je hospitalizovana.

Izvor: (Rune Stoltz Bertinussen/NTB Scanpix via AP)

Utakmica prve norveške lige "Elitserijen" Tromso - Bode Glimta, prekinuta je u nedelju kada je popustila ploča na tribini sa gostujućim navijačima.

Norveški javni servis NRK preneo je da je nekoliko pristalica Bode Glimta propalo kroz otvor, pri čemu je četvoro dobilo medicinsku pomoć, a jedna osoba je hospitalizovana. Meč na stadionu Tromsa kasnije je nastavljen.

"Došlo je do ozbiljnog incidenta u gostujućem sektoru tokom utakmice. Preliminarne informacije ukazuju na to da je jedna osoba propala kroz tribinu i zadobila povrede", saopštio je Tromso.

Pogledajte fotografije urušene tribine:

Golman Bode Glimta Nikita Hajkin skrenuo je pažnju sudiji Oli Hoberu Nilsenu na incident, nakon čega je meč prekinut. Igra je nastavljena poslije konsultacija sa Fudbalskim savezom Norveške, Bode Glimtom, navijačima, policijom i osobljem zaduženim za organizaciju meča.

Rezultat utakmice, kao i sam fudbal ne mogu biti u prvom planu, ali pomenimo da je Bode Glimt pobedio Tromso 2:0 i opravdao ulogu favorita, jer ove sezone nastupa u Ligi šampiona i već je pobijedio Dortmund 1:0 i osvojio bod protiv Lila (0:0)