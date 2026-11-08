Aleksandar Katai nije u timu Crvene zvezde za derbi protiv Vojvodine zbog. Rijera ga kaznio zbog crvenog kartona protiv Inter Eskaldesa?

Izvor: MN Press

FK Crvena zvezda gostuje Vojvodini (nedjelja, 19.00) bez "desetke" Aleksandra Kataija. Odlukom trenera Alberta Rijere, Zvezdin "Magiko" nije ni na klupi za derbi Superlige, a nakon što je dobio crveni karton na utakmici protiv Inter Eskaldesa iz Andore.

Podsjetimo, Katai je u četvrtak u duelu bez lopte udario po licu protivnika i za to dobio crveni karton, ostavivši ekipu sa desetoricom na terenu još tokom prvog poluvremena.

Rijera je poslije utakmice rekao da "neće ubiti" Kataija, ali da ne mora da naglašava da takve stvari niko ne smije da radi.

"Nisam ga vidio, šta treba da mu kažem? Ne radi se o Kataiju. Siguran sam da će da se izvini, žao mu je. Ne radi se o imenu igrača, već o tome da ne radiš takve stvari. Niko ne može to da uradi. Onda se desi ovakva situacija. Umalo da ne dobijemo meč zbog te situacije. Iskusni smo. Ne volim da se ponavljam tri puta. Jednom treba da bude dovoljno da se shvati. Poslije Plzenja je trebalo da naučimo iz grešaka. Sada smo kompromitovali tri poena. Neću da ubijem Kataija ili bilo koga, neću da kažem loše riječi. Napravio je grešku i to zna. Posljedice postoje. Najbolji način da naučiš je uz posljedice. Nije bitno ime", rekao je Rijera u dahu.

"Kapiten si, moraš da budeš primjer. Razočaran sam, ali svi smo ljudska bića, imamo emocije. Mora da se nauči. Lakše se priča sa tri poena u džepu. Želimo dogodine da budemo u drugačijem scenariju. Bez grešaka možemo da sanjamo, ako ih ponavljamo, onda je teško", dodao je Španac.

Već je kažnjavao Kataija ove sezone

Rijera je u oktobru takođe sklonio Kataija iz takmičarskog tima jer je loše reagovao na to što je bio izveden iz igre. Španac je tada sankcionisao najznačajnijeg Zvezdinog igrača u ovom vijeku i izbacio ga iz konkurencije sa dvije utakmice, od kojih je prva bila Lugano u gostima.

Ovog puta je Katai morao da trpi posljedice u duelu protiv Vojvodine, svog matičnog tima, na "Karađorđu".

Ovo je Zvezdinih 11 u Novom Sadu

Izvor: MN Press

Za razliku od Kataija, Rijera je uvrstio u startnu postavu kapitena Mirka Ivanića. Iako je pao u drugi plan, najbolji igrač crveno-bijelih bio je na terenu u završnici meča protiv Intera, a Španac ga je zagrlio poslije kasnog vodećeg gola crveno-bijelih.

Da li je to nagovještaj veće minutaže za Ivanića?

Zvezdin tim protiv Vojvodine (4-3-2-1): Mateus – Gudelj, Luksen, Gaštarov, Nakajama – Krunić, Lučić, Handel – Kostov, Ivanić – Arnautović.