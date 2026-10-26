Matej Deket pozvan je u reprezentaciju Bosne i Hercegovine i uskoro bi mogao da debituje

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Selektor Sergej Barbarez saopštio je spisak Bosne i Hercegovine za mečeve protiv Švedske i Rumunije u Ligi nacija i na njemu se nalazi jednog od najtalentovanijih mladih igrača. Radi se o momku po imenu Matej Deket rođenom 1. oktobra 2009. godine.

Priznao je talentovani igrač, kog je i Srbija želela u svojoj reprezentaciji, da je oduševljen pozivom i da to nije očekivao kada je krenuo u školu jutros. Onda je saznao da je na spisku.

"Jutros kada sam krenuo u školu nisam ni slutio da će me dočekati vijest koja će dan učiniti posebnim i nezaboravnim, poziv u seniorsku reprezentaciju. Ogromna čast, ponos i motivacija za sve što dolazi. Prvo bih da se zahvalim porodici koja mi je dala ljubav, podršku i vjerovala je u mene. Zatim klubu Borcu iz Banjaluke koji mi je dao priliku da se razvijam kroz seniorski fudbal, stičem iskustvo i napravim korak koji je doveo do ovog poziva", počeo je Matej objavu na Instagramu.

Naučio je mnogo toga i zna da je pred njim još dug put.

"Hvala svim trenerima u omladinskim selekcijama Borca i trenerima u reprezentativnim selekcijama koji su radom, podrškom i savjetima doprinijeli mom razvoju i pomogli mi. Ovo je samo još jedan korak u mojoj karijeri, ali i velika odgovornost koja me obavezuje da još više radim, napredujem i da opravdam povjerenje. Hvala selektoru Barbarezu na ukazanom povjerenju i svim ljudima koji mi pomažu na ovom putu. Nastavljam da radim, učim i sanjam još veće snove", poručio je Deket.