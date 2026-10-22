Sesk Fabregas je poslije pobjede Koma protiv Mančester junajteda u Ligi šampiona dao izjavu o kojoj se priča.

Izvor: Cerberus Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Komo je pregazio Mančester junajted u Ligi šampiona, održao je čas fudbala slavnom klubu - 4:1. Gosti sa "Old Traforda" nisu mogli ništa, izgledalo je u nekim momentima kao da je trening u pitanju. Italijanski tim je dominirao, bila je to igra mačke i miša u pojedinim trenucima.

Po završetku meča je Sesk Fabregas na konferenciji za medije dao izjavu koja je podijelila javnost. Jedni gledaju to kao na veliko poniženje "crvenih đavola", a drugi kao pohvalu za svoj tim i preuzimanje odgovornosti za primljen gol u samoj završnici.

"Možda žalim zbog posljednjih 10 minuta, jer sam ja rekao igračima da uspore tempo, jer nas čeka drugi meč, da vodimo sa 4:0 i da možemo da kontrolišemo meč. Rekao sam Duvikasu da ne trči, da ostane u veznom redu. Žalim, jer sam ja taj koji ih uvijek gura da idu do kraja. Taj gol me je pogodio. Naš intenzitet je pao, defanzivni blok takođe i to je moja krivica", rekao je Fabregas.

Duel sa Junajtedom je za njega bio samo još jedan meč, jer je odmah poslije duela pričao o okršaju sa Sasuolom u Seriji A (subota 15.00).

"Pogodio me je taj gol, ali osim tog detalja mislim da su igrači uradili sve što je potrebno za pobjedu i uživao sam. Pravi mentalitet, kvalitet da prepoznaju toliko slobodnog prostora, da ga iskoriste. Na tome smo radili, bio je odličan meč. Vidjećemo na kom smo nivou u subotu", poručio je Fabregas.

Da li će Kerik da dobije otkaz?

“I TOLD THEM TO SLOW DOWN AT 4-0!” Cesc Fabregas admits Man Utd’s late goal hurt him https://t.co/UsKlpEqiZg — BeanymanSports (@BeanymanSports)October 21, 2026

Da stvari ne funkcionišu u Mančester junajtedu može da se vidi i iz ponašanja igrača. Prvo je Lisandro Martinez prošle nedjelje isprozivao Upravu kluba poslije poraza od Atletiko Madrida. A sada je Bruno Fernandeš poslije meča sa Komom napao trenera Majkla Kerika i njegovu taktiku i praktično je rekao da je sve bilo pogrešno.

Nije mu trener ostao dužan, rekao je "da je to tako jer niko ne trči", što je bio ujedno i udarac na kapitena kluba i još neke igrače koji se šetkaju po terenu. Jasno je da su male šanse da će Kerik ostati trener u klubu, a kao jedan od kandidata da ga zamijeni spominje se Antonio Konte koji je trenutno slobodan.