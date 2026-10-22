Mančester junajted se raspada na terenu, ali i van njega. Bruno Fernandeš i Majkl Kerik su napali jedan drugog nakon poraza od Koma.

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Potpuni raspad Mančester junajteda desio se kako na terenu tako i van njega. Komo je razbio "crvene đavole" 4:1 u Ligi šampiona, nakon čega su krenule glasine o odlasku Majkla Kerika sa klupe i tome da će ga zamijeniti Antonio Konte.

Sam Kerik se nije pozdravio sa igračima nakon kraja meča, a kapiten Bruno Fernandeš ga nije štedio. Kritikovao je ekipu, ali i javno stručni štab i odluke trenera nakon utakmice.

"Očigledno je da ovo nije prvi put da nam se dešava ovakav poraz. Počeli smo veoma loše i rano primili gol. Mislim da nam je nedostajao presing na igrača koji ima loptu i da nismo imali mnogo dobrih trenutaka. Stvari nisu išle u našu korist, pa smo od početka bili loše raspoloženi, kao da smo predosjećali poraz. Odluka stručnog štaba je da ne igramo čvrst presing čovjek na čovjeka i da ponekad ostavimo malo prostora iza leđa kako bismo osvojili loptu u početnoj fazi. Ideja je da sačekamo protivnika i prepustimo mu posjed. Međutim, kada takvim ekipama dozvolite da previše imaju loptu, one stiču samopouzdanje", istakao je Fernandeš.

Šta je odgovorio Kerik?

Trener Junajteda se poslije meča izvinio navijačima. Kao fudbaler odigrao je 464 meča za ovaj klub i istakao je da mu nije bilo lako da gleda ovakav duel.

"Nevjerovatno mi je stalo do navijača. Oni su srce ovog kluba i to će uvijek biti. Moram da im se izvinim zbog onoga što smo prikazali. S obzirom na sve što su učinili da bi večeras došli ovde, a zatim morali da gledaju ovakvu predstavu, zaista saosjećam sa njima", poručio je Kerik.

Osvrnuo se i na izjavu Bruna Fernandeša o tome da se nije igrao presing i da je zato meč izgubljen.

"Zapravo, u drugom poluvremenu smo djelimično igrali presing čovjek na čovjeka i nakon toga primili gol. Postoji nešto više od sistema koji igrate i taktike koju koristite. Ako ne trčite, ako ne trčite prema naprijed i ako se ne vraćate nazad, nećete pobijediti", poručio je trener Mančester junajteda i dodao: "Ne bi trebalo biti riječ o meni. Ne bi trebalo. Nije stvar u tome da igraju za meni, nego da igraju za ovaj fudbalski klub. To je odgovornost koja dolazi s tim."