Fudbaleri Crvene zvezde protiv Kopenhagena imaju priliku da osvoje prve bodove u Konferencijskoj ligi.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (18.45) igraju drugi meč ligaške faze Konferencijske lige, a protivnik u Beogradu biće Koppenhagen. Jedan od najboljih danskih klubova težak je izazov za ekipu koja je prije nedjelju dana poražena u Luganu (3:2) iako je do finiša meča imala sve u svojim rukama.

Prilika za popravni pred svojim navijačima nije samo to - mada bi Zvezdi dobro došli bodovi protiv Danaca. Na stadionu "Rajko Mitić" španski trener Albert Rijera ima priliku da nastavi proces koji je započeo, da njegova ekipa u taktičkom smislu napravi iskorak i da čelnici Zvezde opet ostanu oduševljeni - kao poslije gostovanja u Švajcarskoj.

Zvezdan Terzić je biranim riječima govorio o igri Crvene zvezde u Luganu, dok je ćaskao sa novinarima na aerodromu u Milanu, prije nego što se krenulo nazad za Beograd. U prvom planu bila je igra, a ne bodovi, što bi moglo da ukaže na ogromno strpljenje koje će Zvezda imati sa španskim stručnjakom.

Zato će Zvezdi i protiv Kopenhagena prioritet biti da igra što približnije idejama svog trenera, koji je najavio da će već u decembru biti onih koji napuštaju klub jer ne mogu da ga prate. Rijeri je svaki meč prilika za iskorak, a njegovim igračima svaki meč je prilika da mu dokažu kako idu u korak sa taktičkim zamislima.

Prva naredna audicija je protiv Kopenhagena. Pred svojim navijačima, u drugom kolu ligaške faze Konferencijske lige, uz arbitražu Rumuna Petreskua, Zvezdini fudbaleri će pokušati da stignu do velikog evropskog rezultata.

Ko će igrati za Crvenu zvezdu?

Očekuje se da trener Albert Rijera napravi samo jednu promjenu u odnosu na tim koji je prije nedjelju dana poražen od Lugana. Umjesto Tomaša Hendela na terenu bi trebalo da se nađe Mohamed Čam Saračević, a to bi Zvezdi moglo da donese malo kvaliteta u ofanzivi.

Preostala desetorica fudbalera biće na svojim mjestima. Ujedno, to znači da će Rijera napraviti 10 promjena u odnosu na tim koji je igrao protiv Mladosti iz Lučana u Superligi. Gol će ponovo čuvati Mateuš, ispred njega će biti Gaštarov, Gudelj i Nakajama, po bokovima Lučić i Ristić, u veznom redu Krunić i Elšnik, ispred njih Kostov i u napadu Dijeng.

Ostaje pitanje samo za koliko je minuta u visokom tempu spreman kapiten Mirko Ivanić. On se oporavio od povrede i zaigrao na prethodnom meču Superlige Srbije, pa bi mogao da bude prva izmjena Alberta Rijere. Takođe, šansu sa klupe čekaće Marko Arnautović i Aleksandar Katai, iskusni fudbaleri koji trenutno nisu u prvom planu.