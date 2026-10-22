Hari Kejn je odigrao još jedan strašan meč protiv Arsenala, a pobjede su upisali Real, Inter, Aston Vila, Betis i LASK.

Izvor: Michael Nibel / imago sportfotodienst / Profimedia

Nema ravnog Hariju Kejnu u Engleskoj, čak i kada igra za Bajern. Na meču u Minhenu Arsenal je poveo golom Eberečija Ezea u 25. minutu, a onda je Kejn preokrenuo na 2:1. Prvo je nekadašnji napadač Totenhema asistirao Alfonsu Dejvisu za 1:1 u 35. minutu, a onda je i sam pogodio u 61. sa penala za 2:1. Ipak do kraja je uspio Deklan Rajs da izjednači u 82. minutu za konačnih 2:2 (1:1).

Real Madrid sa Žozeom Murinjom na čelu je čekao do finiša prvog poluvremena da slomi Lajpcig, a onda je pobijedio 4:1 (1:0). Prvo je Bernardo Silva pogodio u 43. minutu, da bi nakon toga Arda Guler dao gol na dodavanje Kilijana Mbapea u 52. minutu. Andrija Maksimović je ušao u igru u 63. minutu nakon čega su za Real pogađali Mbape i Diomande, a za Lajpcig Gomis.

Inter se dosta mučio sa Šahtjorom, igrao je sa igračem manje nakon crvenog kartona za Bastonija u 68. minutu, ali je Karlos Augusto u 77. minutu pogodio za konačnih 1:0 (0:0) i pobjedu ekipe Kristijana Kivua.

Aston Vila je savladala Viking 3:1 (2:0) u meču gdje je sve bilo gotovo kada su Ros Barkli i Emilijano Buendija pogodili u prvom poluvremenu. Posljednji pogodak dao je Hegenhajm koji je poslao loptu u svoju mrežu u 62. minutu.

Betis je poslije velike borbe savladao Fejnord 1:0 (0:0) pošto je Isko iskoristio penal u 59. minutu. Klub Briž je rutinski došao do pobjede 3:0 (1:0) nad Lensom. Nakon što je Hans Vanaken dao gol za 1:0 na samom kraju prvog poluvremena Sejs i Fobrs su pogađali u drugom dijalu igre.

Najveće iznenađenje vidjeli smo u Portugalu. Poveo je Sporting protiv LASK-a i na kraju izgubio 3:2 (1:1). Nakon gola Suareza sa penala u 5. minutu Lang je izjednačio, a onda je Saša Kalajdžić dao gol za 2:1 u 63. minutu da bi donio pobjedu Danek u 68. Na kraju je Suarez u 89. minutu smanjio na 3:2.