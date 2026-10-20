Sevilja je uputila zvaničnu žalbu La Ligi zbog nezadovoljstva TV produkcijom meča protiv Real Madrida i izostavljanja ključnih snimaka.

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Poslije velikog VAR skandala na derbiju protiv Real Madrida, Sevilja se direktno obradila rukovodstvu lige i njenom predsjedniku Havijeru Tebasu. Klub iz Andaluzije uputio je zvaničnu žalbu, ukazavši na svoje "duboko nezadovoljstvo" realizacijom TV prenosa u kojem se nije vidio detaljan usporeni snimak momenta u kojem je vezista Reala Arda Guler udario laktom u vrat "desetku" Sevilje Pekea Fernandeza.

Sudija Mateo Buskets Ferer nije kaznio Turčina zbog tog gesta pri rezultatu 0:0, a Guler je nedugo poslije toga postigao vodeći gol za "kraljevski klub".

"Sevilja izražava duboko nezadovoljstvo TV produkcijom meča i najveću moguću zabrinutost zbog nedavnih izjava Serhija Karanse Leskana, odgovornog za režiju i uređivačku politiku prenosa LaLige", navedeno je u saopštenju, uz spisak zahtjeva.

Sevilja ukazuje na nejednak tretman i nedovoljan broj ponovljenih snimaka ključnih detalja sa utakmice:

Duel Kukurelje nad Pekeom (potencijalni nedosuđeni penal) bez adekvatnih ponovljenih snimaka. UDARAC laktom Arde Gulera prema Pekeu (potencijalni crveni karton), prikazan samo iz dalekih uglova i bez upotrebe zumiranja ("lupe"). Prekršaj Konatea nad Robijem Jurom u začetku akcije kod drugog gola Real Madrida, bez dovoljno detaljne TV analize. Penal dosuđen u korist Real Madrida nad Mbapeom, koji je, sa druge strane, imao višestruko ponovljene snimke iz više različitih uglova.

Oštro odbacivanje iznijetih kriterijuma režije prenosa.

Sevilja smatra neprihvatljivim da se televizijski prenos, koji je od ključne važnosti za transparentnost i eventualne reakcije ili provjere u VAR sobi, vodi kriterijumima koje je javno iznio šef režije LaLige. Među njima su oslanjanje na proteste igrača, prvobitna odluka sudije, subjektivni utisak režisera, pravdanje dinamikom prenosa uživo, praćenje igrača i odabir snimaka za VAR, kao i nedostatak uredničke transparentnosti. La Liga mora javno objaviti protokole i granice diskrecionog prava koji usmeravaju TV produkciju.

Izostavljanje spornih situacija iz zvaničnog pregleda utakmice.

Sevilja osuđuje činjenicu da su duel Kukurelje nad Pekeom, udarac laktom Arde Gulera i prekršaj koji je prethodio drugom golu Real Madrida namjerno izostavljeni iz zvaničnog sažetka meča, uprkos tome što postoje snimci (koje su naknadno objavili emiteri poput Movistar Plus+ i DAZN).

Pogledajte Gulerov udarac:

Pogledajte 00:09 Arda Guler udara laktom Pekea iz Sevilje Izvor: movistar/screenshot Izvor: movistar/screenshot

Zvanični zahtjevi koje je Sevilja uputila La Ligi

Sevilja je iznijela spisak zahtjeva za rukovodstvo lige:

Detaljan i dokumentovan izvještaj o planu produkcije, raspoređenim kamerama, mrtvim uglovima i osoblju odgovornom za donošenje odluka tokom prenosa.

Dostavljanje audio-vizuelnog materijala: Hitan prijem svih originalnih i kompletnih snimaka navedene četiri sporne situacije.

Očuvanje i zaštita snimaka: Preventivno čuvanje i zaštita svih tehničkih zapisa i nezavisnih snimaka sa kamera u slučaju eventualnih pravnih postupaka.

Dostavljanje protokola: Slanje priručnika i smjernica koji regulišu TV režiju i izradu zvaničnih pregleda utakmica LaLige.

Istraga i utvrđivanje odgovornosti: Sprovođenje detaljne istrage o ovim dešavanjima i usvajanje korektivnih mjera kako bi se garantovao nepristrasan, ujednačen i ravnopravan tretman svih klubova u takmičenju.

Pored toga, Sevilja želi da izrazi svoje nezadovoljstvo i neslaganje sa kriterijumima koje je Sudijska komisija iznijela na sastanku održanom ovog utorka povodom spornih situacija sa nedeljne utakmice protiv Real Madrida. Klub i sudijski organ održali su sastanak na kom su u duhu poštovanja raspravljali o spornim detaljima, uz evidentno oprečna mišljenja i stavove.

Sve ovo događa se u nedelji "El Klasika", Barselona - Real Madrid, zakazanom za nedelju u 21 sat.